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Melih Kılıç, performansıyla göz dolduruyor

03.04.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Mardin Fosfatspor'un 28. haftada Fethiye Spor’u 2-1 ve 29. haftada Ceyhan Spor 2-1 yendiği maçlarda 4 gol atan Melih Kılıç, performansıyla göz doldurdu.

Melih Kılıç, performansıyla göz dolduruyor

Sezon başında Bölgesel Amatör Ligi'nden TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Mardin Fosfat Spor’a transfer olan 1994 doğumlu Melih Kılıç, adeta tek başına takımını sırtlıyor.

27 yaşındaki forvet saha içindeki performansıyla ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. İlk defa Mardin Fosfatspor’da profesyonel bir ligde oynayan Kılıç, 29 haftada 13 gol atıp takımının 23 puanına doğrudan katkı sağladı. Mardin Fosfat’ın forveti Kılıç, galip geldikleri son iki maçta 4 gol atarak takımına 6 puan kazandırdı. Mardin Fosfat Spor'un, 28. haftada Fethiye Spor’u 2-1 ve 29. haftada Ceyhan Spor'u 2-1 yendiği maçlarda 4 gol atan Melih Kılıç, takımını play-off potasına koydu.

Öte yandan kırmızı-lacivertli takım son 9 maçta yenilgi yüzü görmeyerek taraftarını da sevindirdi. Mardin temsilcisi 41 puanla ligin 6. sırasında bulunuyor. Kırmızı-lacivertli takım, ligin 30. haftasında 8 Nisan Perşembe günü Kahta 02 Spor’a konuk olacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Mardin
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