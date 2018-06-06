SPOR

Melih Mahmutoğlu'ndan Aziz Yıldırım açıklaması

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 06.06.2018 11:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Doğuş oyuncusu Melih Mahmutoğlu maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Melih Mahmutoğlu'ndan Aziz Yıldırım açıklaması

Fenerbahçe Doğuş oyuncusu Melih Mahmutoğlu maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Maça sert başladık

"Tabii tansiyonlu maç olabilir. Sonuçta final maçı oynuyoruz. Sezon sonu yorgunluklar oluyor, karşı takımında isteyerek yaptığını düşünmüyorum Biz iyi başladık. Onlarda tabii daha genç kadro. Maçın başında iyi ve sert oynayarak farklı bir sonuç oldu. Daha kazannamız gereken maçlar var. İkinci yarıyada aynı şekilde başladık. Seyircimiz bugün inanılmazdı. Perşembe günü yine buraya bekliyoruz. Burada 2-0 alıp Bursa'ya kazasız belasız gitmek istiyoruz."

Yeni başkanımız Ali Koç tüm camiamıza armağan olsun

"Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu Fenerbahçe'nin Türkiye olduğunu gösterdik geçen hafta kongremizden. Duygusal anlar yaşıyoruz tüm taraftarlar olarak. Aziz Yıldırım'ın emeği çok üzerimizde, kulüpte çok. Bizim için çok özel. Euroleague kazandık. Başkana ne kadar teşekkür etsek azdır. Başkana en iyi dileklerimizi takım kaptanı olarak iletiyorum. Yeni başkanımız geldi Ali Koç. Tüm camiamıza taraftarımıza bize armağan olsun. O da bugün buradaydı bizle beraberdi. Güzel bir atmosfer vardı. Perşembe günü yine aynı atmosfer olur ve yine kazanırız."

PARTNERHamile leopardan inanılmaz taktik! Hamile leopardan inanılmaz taktik!
Binlerce kişi hep beraber “Kazanmak Kafada Başlar” dedi!Binlerce kişi hep beraber “Kazanmak Kafada Başlar” dedi!
Fenerbahçe Doğuş’un hedefi Nick Calathes ve Chris SingletonFenerbahçe Doğuş’un hedefi Nick Calathes ve Chris Singleton
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe tofaş Türkiye Basketbol Ligi melih mahmutoğlu aziz yıldırım ali koç

En Çok Okunan Haberler

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Fenerbahçe'nin ilk hedefi dünyaca ünlü çalıştırıcı Luis Enrique

Fenerbahçe'nin ilk hedefi dünyaca ünlü çalıştırıcı Luis Enrique

Galatasaray ve UEFA arasındaki anlaşmanın detayları ortaya çıktı

Galatasaray ve UEFA arasındaki anlaşmanın detayları ortaya çıktı

Antalyaspor Sergen Yalçın'a talip oldu

Antalyaspor Sergen Yalçın'a talip oldu

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli, İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli, İstanbul'da

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Melih Mahmutoğlu'ndan Aziz Yıldırım açıklaması

Melih Mahmutoğlu'ndan Aziz Yıldırım açıklaması

Binlerce kişi hep beraber “Kazanmak Kafada Başlar” dedi!

Binlerce kişi hep beraber “Kazanmak Kafada Başlar” dedi!

Fenerbahçe Doğuş’un hedefi Nick Calathes ve Chris Singleton

Fenerbahçe Doğuş’un hedefi Nick Calathes ve Chris Singleton

Alex de Souza'dan Obradovic paylaşımı

Alex de Souza'dan Obradovic paylaşımı

Obradovic: Küçük detaylar sonucu belirledi

Obradovic: Küçük detaylar sonucu belirledi

Kalinic ve Datome Euroleague finalini değerlendirdi

Kalinic ve Datome Euroleague finalini değerlendirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.