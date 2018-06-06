Melih Mahmutoğlu'ndan Aziz Yıldırım açıklaması

Fenerbahçe Doğuş oyuncusu Melih Mahmutoğlu maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Maça sert başladık

"Tabii tansiyonlu maç olabilir. Sonuçta final maçı oynuyoruz. Sezon sonu yorgunluklar oluyor, karşı takımında isteyerek yaptığını düşünmüyorum Biz iyi başladık. Onlarda tabii daha genç kadro. Maçın başında iyi ve sert oynayarak farklı bir sonuç oldu. Daha kazannamız gereken maçlar var. İkinci yarıyada aynı şekilde başladık. Seyircimiz bugün inanılmazdı. Perşembe günü yine buraya bekliyoruz. Burada 2-0 alıp Bursa'ya kazasız belasız gitmek istiyoruz."

Yeni başkanımız Ali Koç tüm camiamıza armağan olsun

"Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu Fenerbahçe'nin Türkiye olduğunu gösterdik geçen hafta kongremizden. Duygusal anlar yaşıyoruz tüm taraftarlar olarak. Aziz Yıldırım'ın emeği çok üzerimizde, kulüpte çok. Bizim için çok özel. Euroleague kazandık. Başkana ne kadar teşekkür etsek azdır. Başkana en iyi dileklerimizi takım kaptanı olarak iletiyorum. Yeni başkanımız geldi Ali Koç. Tüm camiamıza taraftarımıza bize armağan olsun. O da bugün buradaydı bizle beraberdi. Güzel bir atmosfer vardı. Perşembe günü yine aynı atmosfer olur ve yine kazanırız."

