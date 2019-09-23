Melike İpek Yalova kimdir: Boyu, yaşı, nereli; dizileri ve filmleri, Instagram hesabı

Oyunculuğa Muhteşem Yüzyıl ile adım adan Melike İpek Yalova, Bir zamanlar Çukurova gibi iddialı yapımlarla oyunculuk kariyerine devam ediyor. Sevilen oyuncunun Instagram ve Twitter’daki takipçileri de her geçen gün artıyor. Böyle olunca Melike İpek Yalova’nın boyu, kilosu, yaşı, dizileri, filmleri, Instagram hesabı, sevgilisi vb. bilgiler merak edilip araştırılıyor. Biz de sizin için oyuncu ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik.

YAŞI

29 Nisan 1984 doğumlu olan Melike İpek Yalova, 2019 Eylül ayı itibari ile 35 yaşındadır. Doğum tarihine göre burcu Boğa’dır.

BOYU

Melike İpek Yalova'nın boyu 1.57 metredir.

KİLOSU

Oyuncunun kilosu çeşitli kaynaklarda 49 ila 50 kilo olarak geçmektedir.

NERELİ

Melike İpek Yalova İstanbul doğumludur.

GÖZ RENGİ

Kahverengi.

SAÇ RENGİ

Kahverengi

DİZİLERİ

Melike İpek Yalova'nın rol aldığı diziler ve bu dizilerde canlandırdığı karakterler şunlardır:

Muhteşem Yüzyıl (2011) = İsabella Fortuna

Karadayı (2012-2015) = Ayten

İnsalık Suçu (2018) = Cevher Akışık