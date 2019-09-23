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Melike İpek Yalova kimdir: Boyu, yaşı, nereli; dizileri ve filmleri, Instagram hesabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 11:24 | Son Güncelleme

Melike İpek Yalova kaç yaşında, kilosu ve boyu kaç? İşte Melike İpek Yalova ile ilgili merak ettiğiniz detaylar, dizileri, filmleri, son oynadığı dizi, aşkları ve dahası...

Melike İpek Yalova kimdir: Boyu, yaşı, nereli; dizileri ve filmleri, Instagram hesabı

Oyunculuğa Muhteşem Yüzyıl ile adım adan Melike İpek Yalova, Bir zamanlar Çukurova gibi iddialı yapımlarla oyunculuk kariyerine devam ediyor. Sevilen oyuncunun Instagram ve Twitter’daki takipçileri de her geçen gün artıyor. Böyle olunca Melike İpek Yalova’nın boyu, kilosu, yaşı, dizileri, filmleri, Instagram hesabı, sevgilisi vb. bilgiler merak edilip araştırılıyor. Biz de sizin için oyuncu ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik.

YAŞI

29 Nisan 1984 doğumlu olan Melike İpek Yalova, 2019 Eylül ayı itibari ile 35 yaşındadır. Doğum tarihine göre burcu Boğa’dır.

BOYU

Melike İpek Yalova'nın boyu 1.57 metredir.

KİLOSU

Oyuncunun kilosu çeşitli kaynaklarda 49 ila 50 kilo olarak geçmektedir.

NERELİ

Melike İpek Yalova İstanbul doğumludur.

GÖZ RENGİ

Kahverengi.

SAÇ RENGİ

Kahverengi

DİZİLERİ

Melike İpek Yalova'nın rol aldığı diziler ve bu dizilerde canlandırdığı karakterler şunlardır:

Muhteşem Yüzyıl (2011) = İsabella Fortuna

Karadayı (2012-2015) = Ayten

İnsalık Suçu (2018) = Cevher Akışık

Bir Zamanlar Çukurova (2019) = Müjgan

FİLMLERİ

Melike İpek Yalova, oyunculuk kariyerinde henüz bir filmde rol almadı.

INSTAGRAM HESABI

Sanatçının onaylı yani resmi Instagram hesabı “mipekyalova” adınadır. Instagram hesabında günlük hayatından karelerle beraber sık sık kedisini ve diğer başka hayvanların fotoğraflarını paylaşıyor. 2019 Eylül ayı itibari ile 170 bin takipçisi bulunuyor.

TWITTER HESABI

Sanatçının onaylı yani resmi Twitter hesabı "@ipekyalova" adınadır. Eylül 2019 itibari ile Twitter'da 15 bin takipçisi bulunuyor.

SEVGİLİ / EŞ

Melike İpek Yalova 2019, sevgilisi yapımcı Altuğ Gültan ile evlendi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova evlendiBir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova evlendi

MELİKE İPEK YALOVA’NIN VİKİPEDİ SAYFASI

Melike İpek Yalova (d. 29 Nisan 1984, İstanbul) Türk oyuncu. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.

Bilkent Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün ardından Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi’ eğitimi alan Yalova, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kastilya Prensesi Isabella olarak oyunculuk yaptı. Oyunculuk kariyerine Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakteri ile devam etmiştir.

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