Melike İpek Yalova kimdir: Boyu, yaşı, nereli; dizileri ve filmleri, Instagram hesabı

Oyunculuğa Muhteşem Yüzyıl ile adım adan Melike İpek Yalova, Bir zamanlar Çukurova gibi iddialı yapımlarla oyunculuk kariyerine devam ediyor. Sevilen oyuncunun Instagram ve Twitter’daki takipçileri de her geçen gün artıyor. Böyle olunca Melike İpek Yalova’nın boyu, kilosu, yaşı, dizileri, filmleri, Instagram hesabı, sevgilisi vb. bilgiler merak edilip araştırılıyor. Biz de sizin için oyuncu ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik.
YAŞI
29 Nisan 1984 doğumlu olan Melike İpek Yalova, 2019 Eylül ayı itibari ile 35 yaşındadır. Doğum tarihine göre burcu Boğa’dır.
BOYU
Melike İpek Yalova'nın boyu 1.57 metredir.
KİLOSU
Oyuncunun kilosu çeşitli kaynaklarda 49 ila 50 kilo olarak geçmektedir.
NERELİ
Melike İpek Yalova İstanbul doğumludur.
GÖZ RENGİ
Kahverengi.
SAÇ RENGİ
Kahverengi
DİZİLERİ
Melike İpek Yalova'nın rol aldığı diziler ve bu dizilerde canlandırdığı karakterler şunlardır:
Muhteşem Yüzyıl (2011) = İsabella Fortuna
Karadayı (2012-2015) = Ayten
İnsalık Suçu (2018) = Cevher Akışık
Bir Zamanlar Çukurova (2019) = Müjgan
FİLMLERİ
Melike İpek Yalova, oyunculuk kariyerinde henüz bir filmde rol almadı.
INSTAGRAM HESABI
Sanatçının onaylı yani resmi Instagram hesabı “mipekyalova” adınadır. Instagram hesabında günlük hayatından karelerle beraber sık sık kedisini ve diğer başka hayvanların fotoğraflarını paylaşıyor. 2019 Eylül ayı itibari ile 170 bin takipçisi bulunuyor.
TWITTER HESABI
Sanatçının onaylı yani resmi Twitter hesabı "@ipekyalova" adınadır. Eylül 2019 itibari ile Twitter'da 15 bin takipçisi bulunuyor.
SEVGİLİ / EŞ
Melike İpek Yalova 2019, sevgilisi yapımcı Altuğ Gültan ile evlendi.
MELİKE İPEK YALOVA’NIN VİKİPEDİ SAYFASI
Melike İpek Yalova (d. 29 Nisan 1984, İstanbul) Türk oyuncu. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.
Bilkent Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün ardından Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi’ eğitimi alan Yalova, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kastilya Prensesi Isabella olarak oyunculuk yaptı. Oyunculuk kariyerine Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakteri ile devam etmiştir.
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