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Melike Şahin sevgilisiyle 5. yılını kutladı! Sosyal medya coştu

30.10.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin parlayan isimlerinden biri olan ve şarkıları dillerden düşmeyen başarılı şarkıcı Melike Şahin, önceki gün sevgilisiyle aşk dolu fotoğrafını paylaştı. Sevgilisiyle arasındaki yaş farkı akıllara Hazar Ergüçlü'yü getirdi.

Melike Şahin sevgilisiyle 5. yılını kutladı! Sosyal medya coştu

Son dönemin parlayan şarkıcılarından biri olan Melike Şahin, hemen herkes tarafından seviliyor. Melike Şahin kariyeri boyunca birçok şarkı çıkardı. Müziğe öğrencilik yıllarında başlayan sanatçı, bir süre Baba Zula grubunda vokalistlik ve söz yazarlığı yaptı.

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Şimdilerde popülerliğinin zirvesinde olan 'Diva Bebe' lakaplı Melike Şahin, sevgilisiyle 5. yıl dönüm fotoğraflarını paylaştı.

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(Hazar Ergüçlü&Onur Ünlü)

Şahin'in paylaşımını yoruma kapatsa da sosyal medyada hızla yayılan paylaşıma çok sayıda yorum geldi. En dikkat çeken yorum ise, Melike Şahin'in ilişkisinin, Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü ilişkisine benzetilmesi oldu.


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