Melike Şahin sevgilisiyle 5. yılını kutladı! Sosyal medya coştu

Son dönemin parlayan şarkıcılarından biri olan Melike Şahin, hemen herkes tarafından seviliyor. Melike Şahin kariyeri boyunca birçok şarkı çıkardı. Müziğe öğrencilik yıllarında başlayan sanatçı, bir süre Baba Zula grubunda vokalistlik ve söz yazarlığı yaptı.

Şimdilerde popülerliğinin zirvesinde olan 'Diva Bebe' lakaplı Melike Şahin, sevgilisiyle 5. yıl dönüm fotoğraflarını paylaştı.



(Hazar Ergüçlü&Onur Ünlü)

Şahin'in paylaşımını yoruma kapatsa da sosyal medyada hızla yayılan paylaşıma çok sayıda yorum geldi. En dikkat çeken yorum ise, Melike Şahin'in ilişkisinin, Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü ilişkisine benzetilmesi oldu.



