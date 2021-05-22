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Melike Tuğba Oral, Bellona Kayseri'de

22.05.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bellona Kayseri Basketbol yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi.

Melike Tuğba Oral, Bellona Kayseri'de

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri ekibi Bellona Kayseri Basketbol transfer çalışmalarını sürdürüyor.

2021-2022 sezonunda güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Bellona Kayseri Basketbol 2017-2018 sezonunda kadrosunda yer alan 35 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Melike Tuğba Oral'ı transfer etti. Geçen sezon Nesibe Aydın forması giyen Melike Tuğba Oral 25 maçta forma giyerken 122 sayı üretti.

Başarılı ve tecrübeli oyuncu daha önce Mersin Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Bellona Kayseri Basketbol ve Nesibe Aydın takımlarında forma giydi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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