Melikgazi Belediyesi 30 bin iaşe paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, sokağa çıkma yasağında evinde zor durumda olan ihtiyaç sahiplerine iaşe yardımı götürmeye devam eden Melikgazi Sosyal Destek ekibini ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

Pandemi sürecinde belediyenin yapmış olduğu yardım çalışmalarından bahseden Başkan Dr. Palancıoğlu, “Sokağa çıkma yasağında belediyeler olarak çalışıyoruz. Bizde Melikgazi Belediyesi olarak asfalt, kaldırım, ağaç dikimi, ilâçlama, sivrisinekle mücadele gibi çalışmalarımız devam ettiriyoruz. Özellikle belediyemiz sosyal yardım grubunda olan mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kurulan Vefa Destek Grupları ilk günden itibaren yoğun bir şekilde yardım taleplerini ilgililerine ulaştırıyor. Bizde bu kapsamda belediyemizin tüm imkânlarını seferber ettik. Meclis üyelerimiz ve bizler ilk günden itibaren yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İaşe dağıtımında Melikgazi Belediyesi olarak güzel bir mücadele verdik.” dedi.

Şuana kadar 30 bin iaşe paketini ihtiyaç sahiplerine dağıttık.” diyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “2 gündür 23 aracımız listeler halinde gece yarısına kadar dağıtım yapmaya devam ediyor. Bu süreç önemli bir süreçti. Biz Melikgazi Belediyesi olarak, maskesinden dezenfektan çalışmasına kadar elimizden gelen desteği sağladık. Gıda yardımı için 112, 155 ve 156 nolu numarayı arayarak ihtiyaçlarınızı bildirebilirsiniz. Suiistimallerin önüne geçmek için oldukça detaylı bir araştırma yapılarak iaşe paketleri dağıtılıyor. Cenap Allah salgından en hızlı bir şekilde en az zaiyatla kurtulmayı nasip etsin. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizin bozmasın.” diye konuştu.

