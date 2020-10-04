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Melikgazi Belediyesi Ampute Futbol takımı yeni sezon için sahaya indi

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.10.2020 13:38 | Son Güncelleme

Türkiye 1.

Melikgazi Belediyesi Ampute Futbol takımı yeni sezon için sahaya indi

Türkiye 1. Ampute Futbol Ligi’nde mücadele edecek olan Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü yeni sezon için çalışmalara başladı. Covid-19 testleri yaptırılan ve tamamı negatif çıkan oyuncular sezonun ilk çalışmasını açık havada sosyal mesafe gözeterek yaptı.
2020-2021 sezonu Ampute Futbol 1. Ligi 18 Ekim’de başlayacaktı. Ancak, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, pandemi nedeniyle Ekim sonuna kadar ligi ertelemiş ve ekim sonunda tekrar değerlendirileceğini açıklamıştı. Kulüp Başkanı Faruk Şahin, ampute futbol takım sporcularının tamamının Covid-19 testlerinin yaptırıldığını ve sonuçları negatif çıktığını söyledi. Şahin, “ 2020-2021 sezonu ilk antrenmanı sosyal mesafe gözetilerek, açık havada, kondisyon ağırlıklı start verildi” dedi. İlk antrenman öncesinde konuşan takım kaptanı Yunus Dalmaz ise şöyle konuştu: “Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Kulübü olarak Ampute futbol takımımız ilk antrenmanına çıktı. Takıma yeni katılan genç arkadaşlar bizlere yeni bir nefes olmuş takımdaki ağabeylerine de yeni bir heyecan katmıştır. Oldukça neşeli bir ortamda başlayan antrenmanlarımızın kulübümüze, şehrimize ve engelli arkadaşlarımıza hayırlara vesile olmasını temenni ederim.”

Melikgazi Belediyesi Ampute Futbol takımı yeni sezon için sahaya indi

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Melikgazi
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Melikgazi
Bakkaloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Esenyurt Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Furkan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Lidya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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