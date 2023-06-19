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Melikgazi Belediyesi bayram öncesi fiyat denetimi yaptı

19.06.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşların sağlığını korumak ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için büyük gayret sarf eden Melikgazi Belediyesi Zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde etiket ve fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Melikgazi Belediyesi bayram öncesi fiyat denetimi yaptı

Vatandaşların huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmesi için denetimlere devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçe genelinde gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız ve fâhiş fiyat artışlarına karşı denetimlerimize periyodik olarak devam ediyoruz. Vatandaşların huzur, sağlık ve güvenliği için 7/24 görev başında olan zabıta ekiplerimiz, bayram öncesi marketlerde ve çarşıda denetim yaptılar. Fiyat artışı tespit edilen işletmeler hakkında işlem başlatılıyor. Periyodik denetimlerinde özellikle fahiş fiyata karşı göz açtırmayan ekiplerimiz, yaklaşan bayram öncesi şeker, tatlı ve çikolata satışlarını da denetledi. Ekipler, ürünlerin etiket ve kasa fiyatı arasında bir fark olup olunmadığına baktı. Yapılan denetimlerle vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamasının önüne geçiliyor" dedi.

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