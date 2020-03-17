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Melikgazi Belediyesi Kayseri’de 1. Türkiye’de 9. sırada

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.03.2020 12:10 | Son Güncelleme

Bir araştırma şirketince yerel seçimlerin birinci yıl dönümünde İstanbul hariç 20 Büyükşehir’deki nüfusu yüksek olan 147 ilçenin belediye başkanlarının başarı performansının değerlendirildiği ankette, Kayseri’de ilçeler bazında Melikgazi Belediyesi birinci olurken, Türkiye çapında yer alan ilçeler bazında dokuzuncu sırada yer aldı.Araştırma 15 Ocak - 15 Mart tarihleri arasında, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanarak 20 büyükşehirin 333 ilçesinin 147’sinde ’CATI- yüz yüze görüşme’ yöntemiyle gerçekleştirilen ankette, ’En Başarılı Belediye Başkanları’ listesinde yüzde 52’nin üzerinde başarı oranı yakalayan belediye başkanları yer aldı.

Melikgazi Belediyesi Kayseri’de 1. Türkiye’de 9. sırada

Bir araştırma şirketince yerel seçimlerin birinci yıl dönümünde İstanbul hariç 20 Büyükşehir’deki nüfusu yüksek olan 147 ilçenin belediye başkanlarının başarı performansının değerlendirildiği ankette, Kayseri’de ilçeler bazında Melikgazi Belediyesi birinci olurken, Türkiye çapında yer alan ilçeler bazında dokuzuncu sırada yer aldı.
Araştırma 15 Ocak - 15 Mart tarihleri arasında, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanarak 20 büyükşehirin 333 ilçesinin 147’sinde ’CATI- yüz yüze görüşme’ yöntemiyle gerçekleştirilen ankette, ’En Başarılı Belediye Başkanları’ listesinde yüzde 52’nin üzerinde başarı oranı yakalayan belediye başkanları yer aldı. 16 Mart 2020 tarihinde açıklanan, Yerel Yönetimlerde Başarı Araştırmasında ilçe halkı ile yapılan anket değerlendirmesinde Konya Karatay Belediyesi birinci olurken Kayseri Melikgazi Belediyesi yüzde 52,7 ile 9. sırada yer aldı.
Melikgazi Belediyesi olarak gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerin sunulmasında vatandaşların memnuniyetinin çok önemli olduğunu ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bu başarı bize yeter. Melikgazililer hizmetin en iyisini hak ediyor. 20 Büyükşehir’in tüm ilçelerinde vatandaşlar ile yapılan ankette Melikgazi Belediye Başkanı olarak yüzde 52,7 oran ile 2020 yılının En Başarılı 9. Belediye Başkanı seçildik. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Hizmet sevdalısı güler yüzlü Melikgazi Belediyemizin ekibine, Belediye Meclis Üyelerimize, hizmet etmekle onur duyduğum tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Melikgazi Belediyesi Kayseri’de 1. Türkiye’de 9. sırada

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Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ege Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Zeynep Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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