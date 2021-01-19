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Melikgazi Belediyesi’nden Gürpınar’a mahalle fırını

19.01.2021 14:58 | Son Güncelleme:
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, gelen talepler doğrultusunda Gürpınar Mahallesine bir fırın yapıldığını belirtti.
Mahalle fırınları konusunda kadınlardan talep geldiğini, bu doğrultuda fırın yaptıklarını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Mahallelerimizde asfalt, yol, kilitli parke ve ulaşım gibi hizmetlerin yanında birçok belediye hizmetlerimiz devam ediyor. Kırsal mahallelerimize de merkez mahallelerimiz kadar değer veriyoruz. Bu kapsamda Gürpınar Mahallemize mahalle halkının kullanması için fırın yapıp teslim ettik. Vatandaşların gönül rahatlığıyla ortaklaşa kullanabileceği fırınlarda el yapımı ekmekler, yöresel yemekler yapılıyor. Hayırlı olmasını dilerim” dedi.
Gürpınar Mahalle Muhtarı Hasan Karadağ ise Başkan Palancıoğlu’na mahallesine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, mahallede fırın ihtiyacının karşılandığını söyledi.

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