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Melikgazi, tarihi önemli şahsiyetlerini animasyonla anlattı

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.01.2021 12:52 | Son Güncelleme

Pandemi sürecinde kültür-sanat hizmetlerine devam eden Melikgazi Belediyesi hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında tarihin önemli şahsiyetlerini anlatan animasyon filmleri izlenmesi için sosyal medya takipçilerine sundu.Kısıtlama günlerinde insanların evlerinde keyifle izlemeleri için güzel bir çalışma başlattıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Pandemi sürecinde kültür-sanat hizmetlerine devam eden Melikgazi Belediyesi hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında tarihin önemli şahsiyetlerini anlatan animasyon filmleri izlenmesi için sosyal medya takipçilerine sundu.
Kısıtlama günlerinde insanların evlerinde keyifle izlemeleri için güzel bir çalışma başlattıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Tarihimizdeki, kahramanlarımızın, padişahlarımızın hayatlarının animasyonu, tiyatrosu, sinema filmi, şiirini, o olayı anlatan müzik eserini ortaya koyamazsak çocuklarımız kendi tarihinden habersiz yaşar. Bizde bu kapsamda Kültür Bakanlığı ile güzel bir işe imza attık. 25’e yakın bu tarz çalışma benzer çalışma hazırladık. Belgesel-animasyon tarzındaki bu yapımda Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Nizamülmülk, Mimar Sinan gibi tarihimize mal olmuş önemli şahsiyetlerimiz yer aldı. Türk milleti zengin ve köklü bir geçmişe sahiptir. Geçmişimizi anlarsak geleceğimizi doğru ve güzel planlayabiliriz. Bu kapsamda hazırlamış olduğumuz değerli şahsiyetleri anlatan animasyonları hafta sonu kısıtlamasında vatandaşlarımızın beğenisine sunduk. Biz çok sevdik. Sosyal medya ve youtube hesaplarımızdan yayınladığımız animasyonları halkımız da çok sevdi. Gençlerimizin ecdadını unutmaması ya da geçmişi hakkında bilgi edinmesi adına güzel bir çalışma oldu. Bu çalışmalarımızın inşallah devamı da gelecek." dedi.

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