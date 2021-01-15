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Melikgazi’de faaliyet raporu için hizmet içi eğitim

15.01.2021 14:02 | Son Güncelleme:
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Melikgazi Belediyesi 2020 yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması amacıyla belediye personeline hizmet içi eğitim verdi.Verilen eğitim ile ilgili açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi 2020 yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması amacıyla belediye personeline hizmet içi eğitim verdi.
Verilen eğitim ile ilgili açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Faaliyet raporları, kamu kurumları, belediyeler, şirketler, dernekler, vakıflar gibi kurumlarca; ocak ayının başından aralık ayının sonuna kadarki yaptıkları faaliyetleri kamuoyuna duyurabilmek amacıyla hazırladıkları verilerdir. Her yıl özenle hazırlanan faaliyet raporları geçmiş yılı yani 01.01.2020 ve 31.12.2020 tarihlerini kapsayacak şekilde hazırlanır. Kurumların faaliyet raporu hazırlamalarının amacı mali saydamlık, kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında hesap verme sorumluluğunda denetimin sağlanmasıdır. Melikgazi Belediyesi olarak öğrenmeye ve öğretmeye her koşulda devam ediyoruz. Bu kapsamda birimlerimize eğitim vererek faaliyet raporunun hazırlanması ile ilgili bilgi verdik. Eğitimle sayesinde daha donanımlı olan personel, hem bilinçleniyor, hem de kurum içi bilmesi gereken konularda eğitim almış oluyor." dedi.

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