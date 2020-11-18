Melikgazi’de Kahraman Çelebi Cami ve Hatice Çelebi Kuran Kursu’nun temeli atılacak

Melikgazi Belediyesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi’nde mülkiyeti Belediyeye ait arsa üzerine Hayırsever Kahraman Çelebi ile yapacağı Kahraman Çelebi Cami ve Hatice Çelebi Kur’an Kursu’nun temelini atacak. Temel atma programı Şirintepe Mahallesi Fatih Karcı Caddesi üzerinde Perşembe günü saat 12:30’da yapılacak.

Şirintepe Mahallesi’ne hem cami hem Kur’an Kursu kazandırmalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Yarın güzel bir hayır için yine bir temel daha atacağız. Melikgazi olarak hemşehrilerimize hizmet yolunda koşturmaya, canı gönülden çalışmaya devam ediyoruz. Temelini atacağımız camii zemin ve bir mahfil katından olmak üzere 415 kişilik kapasiteye sahip. Hatice Çelebi Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi ise oyun odası, mescit ve 5 adet derslikten oluşuyor. Belediyeler olarak hayırseverlerimizle güzel projeler hayata geçiriyoruz. Pandemi döneminde gördük ki sağlık her şeyin başı. Sağlık olmazsa ibadet de yapamıyoruz. İbadet ve eğitim tesisleri geleceğimiz için çok önemli. Çocuklarımızın ve gelecek nesillerin en iyi şekilde eğitim almaları için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Rabbim bizlere bu güzel hayrı kazasız belasız bitirmeyi nasip eder inşallah. Hayırseverimiz Kahraman Çelebi’den Allah razı olsun. Şimdiden hayırlı olmasını dilerim” diye belirtti.

