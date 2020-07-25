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Melikgazi’de kurban kesim yerleri belirlendi

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.07.2020 12:11 | Son Güncelleme

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını birçok alanda sürdüren Melikgazi Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini steril bir ortamda gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla kurban kesim yerlerini belirledi.Kurban satış alanında tüm tedbirleri alındı.

Melikgazi’de kurban kesim yerleri belirlendi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını birçok alanda sürdüren Melikgazi Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini steril bir ortamda gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla kurban kesim yerlerini belirledi.
Kurban satış alanında tüm tedbirleri alındı. Zabıta ekipleri ise kurban satış alanında sık sık denetimler gerçekleştiriyor. Melikgazi Belediyesi kurban satış ve kesim yerlerinde maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kurallarına uyulması ve satış ile kesim yerlerinin girişlerinde dezenfektan bulundurulacağını bildirdi. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, satış yerlerine kontrollü giriş sağlanacağını, kesim yerlerinde ise randevu sisteminin uygulanacağını ifade ederek; “Satış yerlerinde alıcıların uzun süre kalmamasının sağlanması ve ateş ölçümü yapılması gibi tedbirlerin uygulanması konusunda azami hassasiyet gösteriyoruz. Kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapılmasına müsaade edilmeyecek. Sosyal mesafe kurallarına riayet edilecek ve en fazla üç kişinin 1,5 metre mesafe kuralına göre maske takarak kesim ve parçalama işlemi yapmasına müsaade edilecek. Uygun olmayan alanlarda kurban kesimi yapanlara Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacaktır” dedi.
Serkent ve Karacaoğlu Mahallesinde bulunan kurban satış yerlerinde kurban kesimi yapılacağı gibi ayrıca Tavlusun, Yıldırım Beyazıt, Hisarcık, Esenyurt, Selçuklu, Osmanlı, Danişmentgazi, TOKİ 1. 5. ve 8. Etap Demokrasi Mahallesi, Altınoluk, Yeniköy, Hürriyet, Keykubat, Belsin, Anbar, Tınaztepe, Kıranardı, Ağırnas, İldem, Kaykop- Fatih, Mimsin ve Gökkent kapalı pazar yerinde kurbanlarını kesebilecekler. Belirlenen kesim yerleri dışında cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık hayvan kesimlerine izin verilmeyecek.

Melikgazi’de kurban kesim yerleri belirlendi

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Kocasinan
Atalay Eczanesi (24 Saat Açık)
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Şifa İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
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Tüfekçi Eczanesi (24 Saat Açık)
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