YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Melikgazi’de yapılandırmadan 26 bin 927 kişi yaralandı

Melikgazi’de yapılandırmadan 26 bin 927 kişi yaralandı

10.02.2021 13:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Melikgazi’de yapılandırmadan 26 bin 927 kişi yaralandı

Borçların yapılandırma süresinin 02 Şubat 2021 Pazartesi günü sona erdiğini hatırlatan Başkan Dr.

Borçların yapılandırma süresinin 02 Şubat 2021 Pazartesi günü sona erdiğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu tarihten önce borçlarını yapılandırmak için 26 bin 927 Melikgazili vatandaşın belediyeye müracaat ederek bu haktan yararlandığını söyledi.
Kamu alacaklarının yeniden yapılandırmasında devletin de, vatandaşın da karlı çıktığını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu:
“Öncelikle Belediyemize borçlu olanların yasa gereği borçların yapılandırılması ile ilgili müracaatlar alınmaya başlandı. Belediyemize Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ile diğer borçları bulunan mükellefler şahsen başvuruda bulundu. Bu yasanın imkânlarından Belediyemize borçlu olan 26 bin 927 mükellef yararlandı. Toplam 38 milyon 319 bin lira gelir elde edildi. Bu yapılandırmada herkes kazançlı çıktı. 18 bin 600 kişi tek seferde ödeme yaparken geri kalan mükellefler taksitlendirme yaptılar.”
Melikgazi Belediyesi’ne borcu olan vatandaşlara yapılandırmadan yararlanmak için kredi kartı ile ödenme imkanı tanındığını belirten Başkan Dr.Palancıoğlu, Melikgazililere göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Melikgazi’de yapılandırmadan 26 bin 927 kişi yaralandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayseri Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
06:05
Sabah
07:28
Öğle
12:57
İkindi
15:50
Akşam
18:16
Yatsı
19:34

Kayseri Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Rüzgar Eczanesi
Kocasinan
Rüzgar Eczanesi
Kocasinan
Rüzgar Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

Büyükkılıç’tan Kocasinan’da yatırım toplantısı

Büyükkılıç’tan Kocasinan’da yatırım toplantısı

Jandarma, 4 ilçeden hırsızlık yapan 5 kişiyi yakaladı

Jandarma, 4 ilçeden hırsızlık yapan 5 kişiyi yakaladı

Kayserili oto tamircisi öyle bir şey yaptı ki herkes şaşırdı

Kayserili oto tamircisi öyle bir şey yaptı ki herkes şaşırdı

Kayserili oto tamircisi öyle bir şey yaptı ki herkes şaşırdı

Kayserili oto tamircisi öyle bir şey yaptı ki herkes şaşırdı

Kayserili oto tamircisi öyle bir şey yaptı ki herkes şaşırdı

Kayserili oto tamircisi öyle bir şey yaptı ki herkes şaşırdı

Kayserili oto tamircisi öyle bir şey yaptı ki herkes şaşırdı

Kayserili oto tamircisi öyle bir şey yaptı ki herkes şaşırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.