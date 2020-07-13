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Melikgazi’den Hırka-i Şerif Camii yapımına destek

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.07.2020 14:32 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi Demokrasi Mahallesinde yapımı devam eden Hırka-i Şerif Cami inşaatına destek olarak caminin çatısı ve kubbelerini yapacak.Konuyla alakalı açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkan Dr.

Melikgazi Belediyesi Demokrasi Mahallesinde yapımı devam eden Hırka-i Şerif Cami inşaatına destek olarak caminin çatısı ve kubbelerini yapacak.
Konuyla alakalı açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Altyapı ve üstyapı gibi çalışmalarının yanı sıra milli ve manevi duygulara sahip çıkacak çalışma ve projeler üretmek belediyelerinden en önemli görevlerinden bir tanesi. Geçtiğimiz yıl içerisinde Melikgazi Belediyesi olarak ilçede cami inşaatı, camilerde WC ve abdesthane inşası, tarihi camilerin restorasyon çalışması, camilerde halı yenilenmesi, kuran kursu inşası ve tüm camilerde temizlik ila çevre düzenlemesi gerçekleştirdik. Melikgazi İlçe Müftülüğü’nün Mimarsinan Demokrasi Mahallesinde yapımı devam eden Hırka-i Şerif Cami inşaatına destek sağlayacağız. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.
Hırka-i Şerif Cami inşaatına katkı sağlanacağını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, ihtiyacı olan camilerde şadırvan yapımına da başladıklarını söyledi.

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