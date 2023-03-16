Melis Buse Betkayan'dan evli sevgilisinin eşine ağır sözler! “Kene gibi bir şeysin”

Kısmetse Olur yarışmasının unutulmaz isimlerinden Melis Buse Betkayan'ın sevgilisinin evli olması sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. “Onun karısından ayrılma sebebi ben değilim” diyen ünlü isme Serbest Hoca olarak tanınan Reşit Bozdağ’ın eşi yanıt verdi. Hanide Bozdağ'ın açıklamasının ardından Betkayan'dan cevap gecikmedi.

“BOŞANMA SÜRECİMİZ YOKTU”

Her evlilikte problem olabileceğini dile getiren Hanife Bozdağ 2. Sayfa programına bağlandı ve boşanma süreçlerinin olmadığını söyledi. Bozdağ “Reşit İstanbul'a araba almaya gidiyordu. Arabayı bile ben ve çocuklarım seçtik. Bu derece samimiyetimle söyleyeyim. Onları orada görünce inanmadım. Karakolda ikisini yan yana görünce inandım.” dedi.

BETKAYAN’DAN CEVAP GELDİ

Bir daha açıklama yapmayacağını söyleyen Melis Buse Betkayan, “Sayemde insanlar onu kale alıp konuşacağı hale getirdiler. Ben bu zamana kadar hep sustum. Sonuçta sevdiğim insanın çocuklarının annesi. Yoksa bir cümle kurarım bir daha hiçbir yerde konuşamaz. Onu zekamla ezerim. Ama yapmadım. Bundan sonra da yapmayacağım. Sadece tek bir şey rica edeceğim diksiyon kursuna gitsin. Düş yakamdan ben seni kale almıyorum. Kene gibi bir şeysin.” dedi.





