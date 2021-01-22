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Melis Gülcan ve Esra Ural Topuz aday kadroda

22.01.2021 14:21 | Son Güncelleme:
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Melis Gülcan ve Esra Ural Topuz aday kadroda

Bellona Kayseri Basketbol takımından Melis Gülcan ve Esra Ural Topuz A Kadın Milli Takım aday kadrosunda yer aldı.

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemelerinde E Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Litvanya ile oynayacağı müsabakanın aday kadrosu belli oldu.

Bellona Kayseri Basketbol takımından Melis Gülcan ve Esra Ural Topuz aday kadroya davet edildi.

İstanbul’un ev sahipliğinde Covid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda A Milli Kadın Basketbol Takımı, 4 Şubat Perşembe günü saat 18.00’de Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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