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Melis İşiten'den güldüren paylaşım! Sergen Deveci Beşiktaş maçını izlerken kendini kaybetti

18.09.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

32 yaşındaki oyuncu Melis İşiten bir süredir Sergen Deveci ile aşk yaşıyor. İşiten aktif olarak kullandığı Instagram hesabının hikaye kısmından sevgilisi Deveci'nin Beşiktaş-Antalyaspor maçını izlerken kendini kaybettiği görüntülerini, "Maçı tek başına izlediğine yemin ederim" sözleriyle paylaştı. İşte o anlar...

Melis İşiten'den güldüren paylaşım! Sergen Deveci Beşiktaş maçını izlerken kendini kaybetti

Beşiktaş-Antalyaspor maçı bu akşam gerçekleşti ve maçın kazananı 3-2'lik skorla Beşiktaş oldu. Maçın oynandığı esnada binlerce heyecanlı sporsevelerden birisi de Melis İşiten'in sevgilisi Sergen Deveci idi. Melis İşiten Instagram hesabından, sevgilisi Sergen Deveci'nin maç esnasında kendi kendine konuşmasını videoya çekip takipçileriyle paylaştı.

Melis İşiten'den güldüren paylaşım! Sergen Deveci Beşiktaş maçını izlerken kendini kaybetti

MELİS İŞİTEN'DEN GÜLDÜREN PAYLAŞIM

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten ile Sergen Deveci, bir süredir aşk yaşayan ünlü isimler arasında yer alıyor. Bu akşam Antalya Stadyumu'nda gerçekleşen Beşiktaş-Antalyaspor maçı Sergen Deveci de dahil tüm futbolseverleri heyecana boğdu. Beşiktaş'ın üstünlüğü ile 3-2 sona eren Beşiktaş-Antalyaspor maçında Sergen Deveci'nin kendi kendine konuşması dikkat çekti. O anları videoya alan İşiten, "Maçı tek başına izlediğine yemin ederim" sözleriyle Instagram hesabından paylaşınca ortaya gülümseten o kare çıktı.

Melis İşiten'den güldüren paylaşım! Sergen Deveci Beşiktaş maçını izlerken kendini kaybetti

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