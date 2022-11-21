Melis İşiten kimdir, kaç yaşında, çocuğu var mı? Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in sağlık durumu nasıl?

Amasya Merzifon'da tiyatro oyunundan dönen Sergen Deveci, Melis İşiten, Ceyhun Fersoy gibi isimleri taşıyan minibüs, aynı yönde seyreden kamyona arkadan çarptı. Feci kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Bu üzücü haberin ardından Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte Melis İşiten hakkında tüm merak edilenler...

MELİS İŞİTEN’İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Uraz Kaygılaroğlu yaptığı açıklamada ‘Trafik kazasından beri Melis'le irtibat halindeyiz. Çok korktuk. Melis'in durumu iyi, yaralı ama iyi. Hayati tehlikesi yok, kalıcı bir şeyi yok.’ dedi.

Baş Belası adlı tiyatro oyununun Çorum’da sahnelenmesinin ardından Samsun’a doğru yola çıkan tiyatro ekibini taşıyan minibüs feci bir şekilde kaza yaptı. Yaşanan kaza sonrası olay yerine çok sayıda acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten’in aralarında yer aldığı isimler ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

MELİS İŞİTEN KİMDİR?

Melis İşiten, 29 Haziran 1989 tarihinde dünyaya geldi. Annesinin adı Yasemin, babasının adı Okan'dır.

Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünde tamamladı. Oyuncu koçu İpek Bilgin'den özel dersler aldı, birçok tiyatro oyununda rol aldı.

İlk kamera önü deneyimi 2014 yılında 'Reaksiyon' dizisinde 'Fatoş' karakterini oynayarak yaşadı. Aynı yıl 'Yedi Güzel Adam' dizisinde konuk oyuncu oldu.

2018 yılında 'Vatanım Sensin', 2021 yılında 'Maraşlı' dizisinde rol aldı. Kariyerindeki tek sinema deneyimi, 2019 yılında 'Aslı Gibidir' filmi oldu.

2014 yılında Uraz Kaygılaroğlu ile evlenen Melis İşiten'in 2016 yılında Ada adını verdiği bir kızı oldu. Çift 2019 yılında boşandı.

MELİS İŞİTEN HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

Reaksiyon

Yedi Güzel Adam

Vatanım Sensin

Maraşlı

Aslı Gibidir

