Melis İşiten ve Sergen Deveci yeniden birlikte mi? Ünlü isimlerden açıklama geldi

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Melis İşiten şimdilerde 'Melis İşiten ile Zaten Şov' YouTube programıyla çok konuşuluyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu programda itiraflar ve açıklamalar sosyal medyanın gündemini belirliyor.

Meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile 2014 yılında nikah masasına oturan ve 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanan Melis İşiten'in özel hayatı merak ediliyor. Bir dönem komedyen ve oyuncu Sergen Deveci ile birliktelik yaşayan ünlü isim hakkında sık sık dedikodular gündeme geliyor.

Melis İşiten ve Sergen Deveci hakkında; 'Yeniden birlikteler mi?', 'Sevgililer mi? gibi iddialar zaman zaman ortaya atılıyor. Melis İşiten son olarak YouTube programında Sergen Deveci'yi konuk etti ve tüm bu iddialara yanıt verdi.

İşiten ve Deveci sevgili olmadıklarını ayrı ayrı kameralara bakarak dile getirdi. Melis İşiten'in programına; 'Eski sevgiliyiz şakaları da gelmiş', 'Eski sevgiliden sonra eski eş de konuk olmaz mı ya', 'Çok güzel program olmuş', 'Flörtöz tavırlarınız gözden kaçmadı' gibi yorumlar yapıldı.





