MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Melis İşiten ve Sergen Deveci yeniden birlikte mi? Ünlü isimlerden açıklama geldi

Melis İşiten ve Sergen Deveci yeniden birlikte mi? Ünlü isimlerden açıklama geldi

18.09.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Melis İşiten, meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile 2014 yılında nikah masasına oturmuş ve 2019 yılında yollarını ayırmıştı. 5 yıllık evliliğini anlaşmalı olarak bitiren Melis İşiten 2020 yılında ise oyuncu ve komedyen Sergen Deveci ile kısa süreli bir birliktelik yaşamıştı. Haklarında sık sık 'Sevgililer mi?' şeklinde dedikodular çıkan ünlü çift iddialara yanıt verdi.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Melis İşiten şimdilerde 'Melis İşiten ile Zaten Şov' YouTube programıyla çok konuşuluyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu programda itiraflar ve açıklamalar sosyal medyanın gündemini belirliyor.

Meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile 2014 yılında nikah masasına oturan ve 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanan Melis İşiten'in özel hayatı merak ediliyor. Bir dönem komedyen ve oyuncu Sergen Deveci ile birliktelik yaşayan ünlü isim hakkında sık sık dedikodular gündeme geliyor.

melis

Melis İşiten ve Sergen Deveci hakkında; 'Yeniden birlikteler mi?', 'Sevgililer mi? gibi iddialar zaman zaman ortaya atılıyor. Melis İşiten son olarak YouTube programında Sergen Deveci'yi konuk etti ve tüm bu iddialara yanıt verdi.

SERGENNN

İşiten ve Deveci sevgili olmadıklarını ayrı ayrı kameralara bakarak dile getirdi. Melis İşiten'in programına; 'Eski sevgiliyiz şakaları da gelmiş', 'Eski sevgiliden sonra eski eş de konuk olmaz mı ya', 'Çok güzel program olmuş', 'Flörtöz tavırlarınız gözden kaçmadı' gibi yorumlar yapıldı.

sergen melis

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıyafetini kontrol edemedi! Frikik kaçınılmaz olduKıyafetini kontrol edemedi! Frikik kaçınılmaz oldu
Sütyen-ceket kombiniyle sokak tarzını yansıttı! Sütyen-ceket kombiniyle sokak tarzını yansıttı!
Yıllar önce rol aldığı film ortaya çıktı! O görüntüler olay oldu Yıllar önce rol aldığı film ortaya çıktı! O görüntüler olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Melis İşiten Sergen Deveci melis işiten sevgilisi sosyal medya Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uyuşturucu partisine 11 yaşındaki oğluyla birlikte gitti

Uyuşturucu partisine 11 yaşındaki oğluyla birlikte gitti

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca...

120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca...

Evinin önünde futbol oynayan çocuğa köpek saldırdı

Evinin önünde futbol oynayan çocuğa köpek saldırdı

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.