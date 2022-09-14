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  4. Melis Sezen'den kalça dansı! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

Melis Sezen'den kalça dansı! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

14.09.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın Kelebek ödül töreninde sütyen giymemesi nedeniyle tartışmalara neden olan ünlü oyuncu Melis Sezen, bu sefer kalça dansıyla gündemde. İç çamaşırının görünmesini umursamayan Sezen'in dansı sosyal medyada gündem oldu.

Altın Kelebek Ödülleri bu yıl bir alışveriş merkezinin performans sanatları sahnesinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede 'Pantene Yıldızı Parlayanlar' kategorisinde Melis Sezen ödül aldı.

ÖDÜL KONUŞMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Sezen'in ödül aldığı sırada "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım" şeklindeki sözleri ve sütyensiz bir kıyafet tercih etmesi, törene adeta damga vurdu. Bir siyasinin de konuya dahil olmasıyla birlikte tartışmalar büyüdü.

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Yeni sezona hazırlanan Melis Sezen, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği dans gösterisine bir yenisini daha ekledi. Sezen'in dansı, hayranları tarafından tam not aldı.


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Melis Sezen kelebek kelebe pantene yıldızı parlayanlar
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