Melis Sezen'den kalça dansı! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

Altın Kelebek Ödülleri bu yıl bir alışveriş merkezinin performans sanatları sahnesinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede 'Pantene Yıldızı Parlayanlar' kategorisinde Melis Sezen ödül aldı.

ÖDÜL KONUŞMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Sezen'in ödül aldığı sırada "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım" şeklindeki sözleri ve sütyensiz bir kıyafet tercih etmesi, törene adeta damga vurdu. Bir siyasinin de konuya dahil olmasıyla birlikte tartışmalar büyüdü.

Yeni sezona hazırlanan Melis Sezen, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği dans gösterisine bir yenisini daha ekledi. Sezen'in dansı, hayranları tarafından tam not aldı.



