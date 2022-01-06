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Melis Sezen'den 'Maske Kimsin Sen?' için cesur tercih

06.01.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

RTÜK'ün inceleme başlattığı 'Maske Kimsin Sen?' yarışmasında jüri olan Melis Sezen yeni bölüm için iddialı bir seçim yaptı. Son dönemde dekolteli tercihleriyle beğeni toplayan Melis Sezen giydiği kıyafeti sosyal medyadan paylaştı. Melis Sezen'den 'Maske Kimsin Sen?' için yine cesur bir tercih geldi.

Melis Sezen'den 'Maske Kimsin Sen?' için cesur tercih

Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen Tansel Öngel’in sunucu olduğu 'Maske Kimsin Sen?' isimli programda da jüri olarak yer alıyor. Yayınladığı gün sosyal medyada olay olan ve RTÜK tarafından inceleme başlatılan program için Melis Sezen iddialı seçimler yapıyor.

Ekran Alıntısı

Melis Sezen'in ilk bölümde tercih ettiği kıyafetlerin fiyatı konuşulmuştu. Sezen'in giydiği ceket 25 590 TL iken pantolon fiyatı ise 10 000 TL.

'Maske Kimsin Sen?' jürisinde olan Melis Sezen'in deri pantolonunun fiyatı şoke etti'Maske Kimsin Sen?' jürisinde olan Melis Sezen'in deri pantolonunun fiyatı şoke etti

Melis Sezen ikinci bölüm için de iddialı bir seçim yaptı. Derin bacak dekoltesi tercih eden Melis Sezen parlak tercihiyle de hayranlarını mest etti. Ünlü oyuncuya takipçileri "Parlıyorsun", "Yakıyorsun" yorumları yaptı.

Ekran Alıntısı


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Melis Sezen
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