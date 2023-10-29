Melis Sezen'e babasından Cumhuriyet'in 100. yılına özel mektup! '20 yıl önce yazıldı' diyerek paylaştı

Melis Sezen paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Babasının 20 yıl önce Cumhuriyet'in 100. yılına özel yazdığı mektubun kendisine ulaştığını söyleyen ünlü oyuncu o satırları paylaştı.

Sadakatsiz dizisindeki Derin karakteriyle çıkış yakalayan Melis Sezen , sosyal medya paylaşımlarıyla da oldukça konuşuluyor.

En son Fox TV'de Gülcemal dizisi ile izleyiciyle buluşan Sezen, babasının 20 yıl önce kendisine yazdığı bir mektubu paylaştı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir mektup olduğunu vurgulayan ünlü oyuncu mektubu duygusal bir notla paylaştı.

'ALDIĞIM EN ÖZEL HEDİYE' DİYEREK PAYLAŞTI

Sezen 20 yıl önce bugün için yazılan mektubu, 'Bugün hayatımın en özel hediyesini en özel günde aldım! Yıl 2023, Cumhuriyetimizin 100. Yılı. Atatürk’ün de dediği gibi “En büyük bayram, kutlu olsun!” Bundan 20 yıl önce 29.10.2002 tarihinde babam ben daha 1. Sınıfta ilk defa okulumla birlikte Cumhuriyet Bayramına katılırken bugün için, 29 Ekim 2023 Cumhuriyet’in 100. Yılı için bir mektup yazmış bana ve ailemize. Şimdi, 20 yıl sonra bu mektup geldi. Tabi ki mektuptan bugüne kadar hiç haberim yoktu. İlk haberi aldığımda inanamadım.' dedi. Sezen sözlerine şöyle devam etti;

'“Nasıl yani, 20 yıl öncesinden bugünkü bize mektup mu?” Mektupta benim daha yazmayı yeni öğrendiğim el yazım var… “Ali ata bak. Çetin ata bak.” Bunları yazıp bayrama katılmışım babam da altına bugün okumamız için mektubunu yazmış bize. Fotoğraflarımız ve o zamanın paraları, bereket paralarımız. Ve babamın tüm ailemize bugün için yazdıkları…

Dünyada sevgiden daha önemli daha özel bir şey yok ve bu aldığım en kıymetli, en özel hediye! O yüzden sonsuz teşekkür ederim baba! İyi ki Cumhuriyet çocukları olarak yetiştirdiniz bizi, iyi ki önce sevmeyi, birleştirmeyi, farklılıklarla bütün olmayı, özgür olmayı öğrettiniz. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını, onun ruhunu öğrettiniz! Şükürler olsun, Cumhuriyetimizin varlığına, milli birlik ve beraberliğimize ve canım Türkiyeme. Görevimiz “Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.”

Ve Sevgili PTT bu ne güzel bir düşünce, ne ince bir düşünce ne sevgi dolu, özümüzü, birliğimizi anlatan bir projedir ki 20 yıl öncesinden bugün, Cumhuriyet’in 100. Yılı için mektup yazmak. Eminim bir sürü ev, dünyanın en özel hediyesini almış, dünyanın en özel, tarifsiz duygularını hissetmiştir. Böyle bir projeyi gerçekleştirdiğiniz, 20 yıl boyunca tertemiz bir şekilde o mektupları sakladığınız ve bugün bize en özel armağanı iletip birlik ve beraberliğimizi en güzel şekilde gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yaşasın Cumhuriyet! İlelebet!'

Sezen'in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ünlü isimlerin de yorum yaptığı paylaşıma 'Muhteşem bir hediye', 'Çok güzel bir duygu bana da geldi sevgili rahmetli babamdan', 'Nasıl duyguluyum anlatamam', 'Ne kadar anlamlı ir hediye' gibi yorumlar geldi.







