MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Melis Sezen'e babasından Cumhuriyet'in 100. yılına özel mektup! '20 yıl önce yazıldı' diyerek paylaştı

Melis Sezen'e babasından Cumhuriyet'in 100. yılına özel mektup! '20 yıl önce yazıldı' diyerek paylaştı

29.10.2023 00:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melis Sezen başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık konuşuluyor. Sosyal medyayı da oldukça sık kullanan Sezen, bu kez iddialı pozlarının dışında Cumhuriyet'in 100. yılına özel duygusal bir paylaşımda bulundu.

Melis Sezen paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Babasının 20 yıl önce Cumhuriyet'in 100. yılına özel yazdığı mektubun kendisine ulaştığını söyleyen ünlü oyuncu o satırları paylaştı.

ezgif.com-webp-to-jpg (14)

Sadakatsiz dizisindeki Derin karakteriyle çıkış yakalayan Melis Sezen , sosyal medya paylaşımlarıyla da oldukça konuşuluyor.

En son Fox TV'de Gülcemal dizisi ile izleyiciyle buluşan Sezen, babasının 20 yıl önce kendisine yazdığı bir mektubu paylaştı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir mektup olduğunu vurgulayan ünlü oyuncu mektubu duygusal bir notla paylaştı.

melissezen-sadakatsiz-y233-750x375-c

'ALDIĞIM EN ÖZEL HEDİYE' DİYEREK PAYLAŞTI

Sezen 20 yıl önce bugün için yazılan mektubu, 'Bugün hayatımın en özel hediyesini en özel günde aldım! Yıl 2023, Cumhuriyetimizin 100. Yılı. Atatürk’ün de dediği gibi “En büyük bayram, kutlu olsun!” Bundan 20 yıl önce 29.10.2002 tarihinde babam ben daha 1. Sınıfta ilk defa okulumla birlikte Cumhuriyet Bayramına katılırken bugün için, 29 Ekim 2023 Cumhuriyet’in 100. Yılı için bir mektup yazmış bana ve ailemize. Şimdi, 20 yıl sonra bu mektup geldi. Tabi ki mektuptan bugüne kadar hiç haberim yoktu. İlk haberi aldığımda inanamadım.' dedi. Sezen sözlerine şöyle devam etti;

5498b059-66f2-40a3-9dc0-29931070f655

'“Nasıl yani, 20 yıl öncesinden bugünkü bize mektup mu?” Mektupta benim daha yazmayı yeni öğrendiğim el yazım var… “Ali ata bak. Çetin ata bak.” Bunları yazıp bayrama katılmışım babam da altına bugün okumamız için mektubunu yazmış bize. Fotoğraflarımız ve o zamanın paraları, bereket paralarımız. Ve babamın tüm ailemize bugün için yazdıkları…

cf4217d9-1bff-4568-bc27-c3487f088fc1

Dünyada sevgiden daha önemli daha özel bir şey yok ve bu aldığım en kıymetli, en özel hediye! O yüzden sonsuz teşekkür ederim baba! İyi ki Cumhuriyet çocukları olarak yetiştirdiniz bizi, iyi ki önce sevmeyi, birleştirmeyi, farklılıklarla bütün olmayı, özgür olmayı öğrettiniz. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını, onun ruhunu öğrettiniz! Şükürler olsun, Cumhuriyetimizin varlığına, milli birlik ve beraberliğimize ve canım Türkiyeme. Görevimiz “Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.”

64cce91a-84ab-4289-89cf-bd779f0e531d

Ve Sevgili PTT bu ne güzel bir düşünce, ne ince bir düşünce ne sevgi dolu, özümüzü, birliğimizi anlatan bir projedir ki 20 yıl öncesinden bugün, Cumhuriyet’in 100. Yılı için mektup yazmak. Eminim bir sürü ev, dünyanın en özel hediyesini almış, dünyanın en özel, tarifsiz duygularını hissetmiştir. Böyle bir projeyi gerçekleştirdiğiniz, 20 yıl boyunca tertemiz bir şekilde o mektupları sakladığınız ve bugün bize en özel armağanı iletip birlik ve beraberliğimizi en güzel şekilde gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.
Yaşasın Cumhuriyet! İlelebet!'

f29344a9-f991-48bc-bf84-7277660ef728

Sezen'in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ünlü isimlerin de yorum yaptığı paylaşıma 'Muhteşem bir hediye', 'Çok güzel bir duygu bana da geldi sevgili rahmetli babamdan', 'Nasıl duyguluyum anlatamam', 'Ne kadar anlamlı ir hediye' gibi yorumlar geldi.

ezgif.com-webp-to-jpg (16)


Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ını gören tanıyamıyor!Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ını gören tanıyamıyor!
Kaç arabası ve kaç motosikleti olduğunu açıkladı! 'Dünyanın çeşitli yerlerinde...'Kaç arabası ve kaç motosikleti olduğunu açıkladı! 'Dünyanın çeşitli yerlerinde...'
Milyonlarına el konulmuştu! Sosyal medya bu ilanı konuşuyor Milyonlarına el konulmuştu! Sosyal medya bu ilanı konuşuyor
Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen Oyuncu ünlü oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

Atatürk'ün sesini duydu! Tepkisi olay oldu

Atatürk'ün sesini duydu! Tepkisi olay oldu

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.