Melis Sezen'in ev hali! Takipçileri ti'ye aldı

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz’de canlandırdığı ‘Derin’ karakteriyle hafızalara kazınan Melis Sezen dizinin final yapmasının ardından soluğu Bali’de almıştı. Yurda dönen Melis Sezen, ev halini takipçileriyle paylaştı.

Melis Sezen şimdi de mini siyah şortu ve beyaz büstiyerli ev haliyle dikkat çekti.



Güzelliğiyle hayranlarını mest eden Sezen'in yere oturduğunu görenler takipçileri güzel oyuncuyu ti'ye aldı. Sezen'e "Yere oturma, Altına bir şey koy, Üşüteceksin abla" gibi yorumlar yaptılar.



