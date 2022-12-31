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Melis Sezen kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen O Ses Türkiye'de!

31.12.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melis Sezen, O Ses Türkiye yılbaşı özel programının konukları arasında yer alıyor. Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle ünlenen Melis Sezen, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'de yayınlanacak olan O Ses Türkiye yılbaşı özel programında şarkı söyleyecek. Peki, Melis Sezen kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi...

Melis Sezen kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen O Ses Türkiye'de!

Melis Sezen, O Ses Türkiye yılbaşı özel programı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan'ın yer alacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde birbirinden ünlü isimler sahneye çıkıp şarkı söyleyecek. Peki, Melis Sezen kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi...

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MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Ocak 1997'de Silivri'de dünyaya geldi.

Melis Sezen, son yıllarda oyunculuğuyla ekranlarda yerini aldı.

Oyunculuk serüveni çocukluk yıllarına dayanan Sezen, on iki yaşında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde drama dersleri almaya başladı. Bunun üzerine "Cümbüş-ü Hospital" adlı tiyatro oyununda rol aldı. Sanatla olan ilişkisini üniversite eğitimiyle sürdürdü. Özel bir üniversitenin Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünde okudu.

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Kendisinin tanınmaya başlandığı ilk dizi ise "Hayat Bazen Tatlıdır" oldu. Burada Asya karakteriyle yardımcı oyuncu olarak yer alan sanatçı, ilk başrol oyunculuğunu "Leke" isimli diziyle sergiledi. Siyah İnci, Sevgili Geçmiş gibi farklı dizilerde rol alan Sezen, sinemada da oyunculuğunu sergiledi. Bizim İçin Şampiyon, Muzice 2: Aşk gibi filmler bunlardan bazılarıdır.

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Melis Sezden, Sadakatsiz dizisindeki oyunculuk performansıyla hafızalara kazınmıştır.

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