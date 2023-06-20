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Melis Sezen kıvrak dansıyla yine çok konuşuldu! Bu kez karavanda...

20.06.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen şimdilerde Gülcemal dizisinde Murat Ünalmış ile başrolü paylaşıyor. Dizideki 'Deva' karakteriyle çok beğenilen Melis Sezen sosyal medyadaki dans videolarıyla da sık sık gündeme geliyor. Kıvrak danslarıyla çok konuşulan Sezen bu kez karavanda kendinden geçti. O anlar yine gündem oldu.

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde Gülcemal dizisinde yer alan oyuncu Melis Sezen, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Her fırsatta dans videoları paylaşan ünlü oyuncu bu kez karavandaki dansıyla gündem oldu. Melis Sezen karavanda "Hazırlık" notunu düştüğü videosunu Instagram sayfasında paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.

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Sezen'in dans videosu sosyal medyada birçok kez paylaşıldı. Ünlü oyuncu, kıvraklığı ve kusursuz fiziğiyle da adından söz ettirdi.

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