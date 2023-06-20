Melis Sezen kıvrak dansıyla yine çok konuşuldu! Bu kez karavanda...

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde Gülcemal dizisinde yer alan oyuncu Melis Sezen, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Her fırsatta dans videoları paylaşan ünlü oyuncu bu kez karavandaki dansıyla gündem oldu. Melis Sezen karavanda "Hazırlık" notunu düştüğü videosunu Instagram sayfasında paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.

Sezen'in dans videosu sosyal medyada birçok kez paylaşıldı. Ünlü oyuncu, kıvraklığı ve kusursuz fiziğiyle da adından söz ettirdi.





