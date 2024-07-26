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  4. Melis Sezen peş peşe paylaştı! Balkon pozlarına beğeni yağdı

Melis Sezen peş peşe paylaştı! Balkon pozlarına beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.07.2024 11:29
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Oyunculuk kariyerine Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle başlayan Melis Sezen asıl çıkılını Sadakatsiz dizisindeki 'Derin Güçlü' karakteri ile yakaladı. Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Sezen şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü ismin peş peşe paylaştığı tatil karelerine beğeni yağdı.

MYNET-'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Melis Sezen son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle izleyicisinin karşısına çıktı.

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TATİL POZLARI İLE GÜNDEMDE

Şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve ilginç danslarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu tatilden kareleri ile gündem oldu.

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Beyaz pencere detaylı elbisesiyle balkonda pozlar veren Melis Sezen'in karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'güzelliğin halis mi?', 'çok güzel görünüyorsun', 'sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

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Melis Sezen
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