Melis Sezen peş peşe paylaştı! Balkon pozlarına beğeni yağdı

MYNET-'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Melis Sezen son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle izleyicisinin karşısına çıktı.

TATİL POZLARI İLE GÜNDEMDE

Şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve ilginç danslarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu tatilden kareleri ile gündem oldu.

Beyaz pencere detaylı elbisesiyle balkonda pozlar veren Melis Sezen'in karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'güzelliğin halis mi?', 'çok güzel görünüyorsun', 'sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.