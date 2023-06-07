Melisa Aslı Pamuk ile Fenerbahçe'nin yıldızı Altay Bayındır aşk yaşıyor!

Ünlü oyuncu ve model Melisa Aslı Pamuk, gönlünü Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Altay Bayındır'a kaptırdı. Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Altay Bayındır, yeni sezona hazırlanabilmek için takımdan ayrı çalışıyordu.

3 AYDIR BİRLİKTELER

32 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk’un yaklaşık 3 aydır gözlerden uzak ilişki yaşadıkları iddia edildi. Birlikte tatil planı bile yaptıkları iddia edilen çift için hayranları büyük mutluluk duymuş durumda...

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?

14 Nisan 1991 Hollanda doğumlu olan Melisa Aslı Pamuk, modelliğe 14 yaşında başladı. 2011'de Miss Turkey seçilerek, güzelliğini tescilleyen Pamuk, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde temel oyunculuk dersleri aldı ve oyunculuk yapmaya devam ediyor.

(Fanatik)



