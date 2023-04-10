Melisa Döngel cesur tarzını konuşturdu! Göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı

Rapçi Sefo ile adı aşk iddialarına karışan Melisa Döngel sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. İddialı tarzı ile adından söz ettiren Döngel göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü oyuncunun fotoğraflarına adeta beğeni yağdı.

Oyunculuk kariyerine 15 yaşında başlayan Döngel ilk olarak Arka Sokaklar dizisinde rol almıştı.

Güzel oyuncunun fotoğraflarına takipçileri "Aşık oldum aşık", "Mükemmelsin", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

Ünlü oyuncunun paylaşımını beğenenler arasında Gizem Güneş, İpek Yazıcı ve Derin Talu da yer aldı.

23 yaşındaki Döngel Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterini canlandırmıştı.

Güzel oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında Sen Çal Kapımı ve Sadakatsiz de bulunuyor.



