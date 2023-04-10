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Melisa Döngel cesur tarzını konuşturdu! Göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı

09.04.2023 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde rol alan Melisa Döngel güzelliği ile adeta büyüleyen isimlerden biri. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Döngel göğüs dekolteli pozlarını yayınladı. Döngel’in fotoğraflarını beğenenler arasında ünlü isimler de yer aldı.

Melisa Döngel cesur tarzını konuşturdu! Göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı

Rapçi Sefo ile adı aşk iddialarına karışan Melisa Döngel sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. İddialı tarzı ile adından söz ettiren Döngel göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü oyuncunun fotoğraflarına adeta beğeni yağdı.

melisa-döngel-göğüs-dekoltesi

Oyunculuk kariyerine 15 yaşında başlayan Döngel ilk olarak Arka Sokaklar dizisinde rol almıştı.

melisa-döngel

Güzel oyuncunun fotoğraflarına takipçileri "Aşık oldum aşık", "Mükemmelsin", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

melisa-döngel-dekolteli-poz

Ünlü oyuncunun paylaşımını beğenenler arasında Gizem Güneş, İpek Yazıcı ve Derin Talu da yer aldı.

melisa-döngel-göğüs-dekoltesi

23 yaşındaki Döngel Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterini canlandırmıştı.

melisa-döngel-dekolteli-poz-verdi

Güzel oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında Sen Çal Kapımı ve Sadakatsiz de bulunuyor.

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