Melisa Döngel, erkek arkadaşıyla kameralara yakalandı

Geçtiğimiz aylarda Deniz Şahin ile ilişkisine nokta koyan ve daha sonra Fenerbahçeli Jose Sosa ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen Melisa Döngel, önceki gece erkek arkadaşıyla Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi.

Snob Magazin’in haberine göre; gazetecilerin ''Beyefendi sevgiliniz mi? Mekan içerisinde oldukça samimi olduğunuz görüldü. Neler söyleyeceksiniz?'' sorusuna Döngel, ''Sevgilim olsa söylerim. Haberiniz olur. İnsanların arkadaşları olamaz mı? Kapatın kameraları'' diye tepki gösterdi.

