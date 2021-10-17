MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Melisa Döngel, erkek arkadaşıyla kameralara yakalandı

Melisa Döngel, erkek arkadaşıyla kameralara yakalandı

17.10.2021 02:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterine hayat veren başarılı oyuncu Melisa Döngel, geçtiğimiz gece erkek arkadaşıyla kameralara yakalandı. Melisa Döngel’in, Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa ile yasak aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

Melisa Döngel, erkek arkadaşıyla kameralara yakalandı

Geçtiğimiz aylarda Deniz Şahin ile ilişkisine nokta koyan ve daha sonra Fenerbahçeli Jose Sosa ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen Melisa Döngel, önceki gece erkek arkadaşıyla Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi.

image00004-son

Snob Magazin’in haberine göre; gazetecilerin ''Beyefendi sevgiliniz mi? Mekan içerisinde oldukça samimi olduğunuz görüldü. Neler söyleyeceksiniz?'' sorusuna Döngel, ''Sevgilim olsa söylerim. Haberiniz olur. İnsanların arkadaşları olamaz mı? Kapatın kameraları'' diye tepki gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Semiha Yankı'dan olay açıklama! "Evimde saldırıya uğradım, terasta çırılçıplak kaldım"Semiha Yankı'dan olay açıklama! "Evimde saldırıya uğradım, terasta çırılçıplak kaldım"
PARTNERSelin Şekerci ile İbrahim Selim evleniyor mu? İşte yanıtıSelin Şekerci ile İbrahim Selim evleniyor mu? İşte yanıtı
O Ses Türkiye Semih Kandemir - Hilmi Soral kimdir? O Ses Türkiye Semih Kandemir - Hilmi Soral kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Melisa Döngel Aşk Mantık İntikam dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Vücudundaki değişikliği fark etti bu işe soyundu!

Vücudundaki değişikliği fark etti bu işe soyundu!

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AK Parti'den sert tepki

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AK Parti'den sert tepki

16 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

16 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Kılıçdaroğlu "son çağrım" diyerek seslendi: Sıyrılamazsınız

Kılıçdaroğlu "son çağrım" diyerek seslendi: Sıyrılamazsınız

Gitmeden de yapılabilecek! e-Devlet'te yeni hizmet

Gitmeden de yapılabilecek! e-Devlet'te yeni hizmet

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Seks sahnesiyle ilgili itirafı gündem oldu

Seks sahnesiyle ilgili itirafı gündem oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çeşme'de deniz keyfi! Beğeni yağdı

Çeşme'de deniz keyfi! Beğeni yağdı

Yine hesabı paylaştılar! Bir detay şoke etti

Yine hesabı paylaştılar! Bir detay şoke etti

Eski yetişkin film yıldızından olay itiraflar!

Eski yetişkin film yıldızından olay itiraflar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.