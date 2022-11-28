Melisa Döngel'in estetiksiz halini görenler tanımakta güçlük çekti! ''Bu kadarına pes''

En son Dünyayla Benim Aramda dizisinde rol alan Melisa Döngel, eski haliyle şaşırttı. Döngel'in estetiksiz haline yorum yağdı.

Osman Yağmurdereli'den oyunculuk eğitimi alan Melisa Döngel, ilk olarak Arka Sokaklar dizisinde kamera karşısına geçmişti.

Sonrasında Hangimiz Sevmedik dizisinde 'Sevtap' karakterine hayat veren ünlü oyuncu, Sen Çal Kapımı dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

ESKİ HALİNİ GÖREN TANIMADI

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Melisa Döngel'in yıllar önceki görüntüsü şoke etti.

Göz kapağı ve dudaklarda işlem olduğu iddia edilen Melisa Döngel'e ''Asla tanıyamadım'', ''Bir insan neden kendine bunu yapar'', ''Bu kadarına da pes'' gibi şaşkınlık içeren yorumlar yapıldı.



