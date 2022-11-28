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Melisa Döngel'in estetiksiz halini görenler tanımakta güçlük çekti! ''Bu kadarına pes''

28.11.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Çal Kapımı, Bizim Hikaye, Sadakatsiz ve Aşk Mantık İntikam gibi yapımlarla şöhreti yakalayan güzel oyuncu Melisa Döngel, geçtiğimiz günlerde yeni tarzıyla gündeme gelmişti. Melisa Döngel'in yıllar önceki görüntüsü sosyal medyayı karıştırdı.

Melisa Döngel'in estetiksiz halini görenler tanımakta güçlük çekti! ''Bu kadarına pes''

En son Dünyayla Benim Aramda dizisinde rol alan Melisa Döngel, eski haliyle şaşırttı. Döngel'in estetiksiz haline yorum yağdı.

Osman Yağmurdereli'den oyunculuk eğitimi alan Melisa Döngel, ilk olarak Arka Sokaklar dizisinde kamera karşısına geçmişti.

Melisa Döngel'in estetiksiz halini görenler tanımadı! ''Bu kadarına pes''

Sonrasında Hangimiz Sevmedik dizisinde 'Sevtap' karakterine hayat veren ünlü oyuncu, Sen Çal Kapımı dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Melisa Döngel'in estetiksiz halini görenler tanımadı! ''Bu kadarına pes''

ESKİ HALİNİ GÖREN TANIMADI

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Melisa Döngel'in yıllar önceki görüntüsü şoke etti.

Melisa Döngel'in estetiksiz halini görenler tanımadı! ''Bu kadarına pes''

Göz kapağı ve dudaklarda işlem olduğu iddia edilen Melisa Döngel'e ''Asla tanıyamadım'', ''Bir insan neden kendine bunu yapar'', ''Bu kadarına da pes'' gibi şaşkınlık içeren yorumlar yapıldı.

Melisa Döngel'in estetiksiz halini görenler tanımadı! ''Bu kadarına pes''

Melisa Döngel'in estetiksiz halini görenler tanımakta güçlük çekti! ''Bu kadarına pes''

Melisa Döngel'in estetiksiz halini görenler tanımakta güçlük çekti! ''Bu kadarına pes''

Melisa Döngel'in estetiksiz halini görenler tanımakta güçlük çekti! ''Bu kadarına pes''

Melisa Döngel'in estetiksiz halini görenler tanımakta güçlük çekti! ''Bu kadarına pes''

Melisa Döngel'in estetiksiz halini görenler tanımakta güçlük çekti! ''Bu kadarına pes''


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