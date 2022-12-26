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Melisa Döngel yataktan bornozlu pozunu paylaştı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

26.12.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Melisa Döngel TRT 1'in yeni dizisi Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde 'Mia de Luna' karakteriyle Venedik’in en zengin kadınını canlandırıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Döngel, Instagram hesabında yataktan bornozlu pozlarını paylaştı. Güzel oyuncunun bu pozlarına takipçileri kayıtsız kalamadı.

Melisa Döngel yataktan bornozlu pozunu paylaştı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Son dönemlerde sık sık estetik iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Melisa Döngel, bu defa bornozla verdiği pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Melisa Döngel yatakta pizza yerken poz verdi. Bornozlu halleri kameraya yansıyan Döngel'e beğeni ve yorum yağdı.

melisa döngel yataktan bornozlu pozunu paylaştı 2

Başarılı oyuncu Melisa Döngel'in bu pozlarına takipçilerinden "Çok tatlı fotoğraflar" , "Çok tatlısın", "Güzellik" gibi yorumlar geldi.

melisa döngel yataktan bornozlu pozunu paylaştı

En son Kusursuz Kiracı dizisinde kamera karşısına geçen güzel oyuncu, düşük reytingler nedeniyle hayal kırıklığına uğramıştı.

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Yakın zamanda çıkacak olan sinema filmi Prestij Meselesi'nde rol alan Döngel aynı zamanda yeni başlayan TV dizisi Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde 'Mia de Luna' karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor.

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