Melisa Döngel yataktan bornozlu pozunu paylaştı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Son dönemlerde sık sık estetik iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Melisa Döngel, bu defa bornozla verdiği pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Melisa Döngel yatakta pizza yerken poz verdi. Bornozlu halleri kameraya yansıyan Döngel'e beğeni ve yorum yağdı.

Başarılı oyuncu Melisa Döngel'in bu pozlarına takipçilerinden "Çok tatlı fotoğraflar" , "Çok tatlısın", "Güzellik" gibi yorumlar geldi.

En son Kusursuz Kiracı dizisinde kamera karşısına geçen güzel oyuncu, düşük reytingler nedeniyle hayal kırıklığına uğramıştı.

Yakın zamanda çıkacak olan sinema filmi Prestij Meselesi'nde rol alan Döngel aynı zamanda yeni başlayan TV dizisi Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde 'Mia de Luna' karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor.



