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Melisa Ercan Orange Bowl'da şampiyon oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 19.12.2018 12:06 | Son Güncelleme

Junior tenis kategorisinde Orange Bowl International Tennis Championship Turnuvası'nda korta çıkan Melisa Ercan, Kanadalı rakibi Victoria Mboko'yu mağlup ederek şampiyon oldu.

Melisa Ercan Orange Bowl'da şampiyon oldu

Junior tenisinin grand slam organizasyonlarının ardından en prestijli turnuvalarının başında gelen Grade A seviyedeki Orange Bowl International Tennis Championship'te 4 numaralı seri başı olarak ter döken Melisa Ercan, finalde karşılaştığı Kanadalı Victoria Mboko'yu 6-3 ve 6-1'lik setlerle mağlup ederek, kupanın sahibi oldu.

Melisa Ercan’ın 5. zaferi

128'lik ana tabloyla oynanan turnuvada finale gelene kadar sırasıyla Aubrey Nisbet'i 6-1 6-0, Jasmin Makela'yı 6-2 6-0, Josie Usereau'yu 6-1 6-1, Katerina Dimitrova'yı 6-0 6-3, Solana Sierra'yı 6-4 6-3 ve Violeta Martinez'i 6-1 6-4 ile saf dışı bırakmayı başaran Melisa, harika performansını set kaybı yaşamadan şampiyonlukla taçlandırdı. Orange Bowl 2018'de kupaya uzanan 2005 doğumlu genç tenisçi, 2018 yılındaki beşinci tekler zaferine ulaşmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Melis Ercan Orange Bowl International Tennis Championship Turnuvası

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