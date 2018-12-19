Melisa Ercan Orange Bowl'da şampiyon oldu

Junior tenisinin grand slam organizasyonlarının ardından en prestijli turnuvalarının başında gelen Grade A seviyedeki Orange Bowl International Tennis Championship'te 4 numaralı seri başı olarak ter döken Melisa Ercan, finalde karşılaştığı Kanadalı Victoria Mboko'yu 6-3 ve 6-1'lik setlerle mağlup ederek, kupanın sahibi oldu.

Melisa Ercan’ın 5. zaferi

128'lik ana tabloyla oynanan turnuvada finale gelene kadar sırasıyla Aubrey Nisbet'i 6-1 6-0, Jasmin Makela'yı 6-2 6-0, Josie Usereau'yu 6-1 6-1, Katerina Dimitrova'yı 6-0 6-3, Solana Sierra'yı 6-4 6-3 ve Violeta Martinez'i 6-1 6-4 ile saf dışı bırakmayı başaran Melisa, harika performansını set kaybı yaşamadan şampiyonlukla taçlandırdı. Orange Bowl 2018'de kupaya uzanan 2005 doğumlu genç tenisçi, 2018 yılındaki beşinci tekler zaferine ulaşmış oldu.





