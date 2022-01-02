Melisa Şenolsun'a beğeni yağdı! "Çok yakışmış"

Birkan Sokullu Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın başrollerini paylaştığı, Masumlar Apartmanı dizisine Farah Zeynep Abdullah'ın yerine dahil olan Melisa Şenolsun Instagram paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor.

Dizide Rüya karakterini canlandıran Melisa Şenolsun yeni yıl pozlarını paylaştı. Büstiyer tercihiyle dikkat çeken Şenolsun'un tarzını hayranları çok beğendi.

Melisa Şenolsun'a hayranları "Yakıyorsun", "Çok yakışmış", "Yanmayalım mı Ertan?" yorumlarında bulundu.

AŞK AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Melisa Şenolsun özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen oyunculardan. Umut Evirgen ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen ve konuşulan oyuncunun adı son günlerde meslektaşı Ekin Mert Daymaz ile anılmaya başlamıştı.

Melisa Şenolsun, Instagram hesabından yayınladığı hikaye ile aşk iddialarına yanıt vererek "Arkadaşlar panik yok, kalbim boş. Bana da bu açıklamayı yaptırdınız ya" ifadelerini kullanmıştı.



