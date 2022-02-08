MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Melisa Şenolsun Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı Rüya neden ayrılacak?

Melisa Şenolsun Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı Rüya neden ayrılacak?

08.02.2022 02:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar’ın başrollerini paylaştığı Masumlar Apartmanı’ndan üzücü haber geldi. Söylentilere göre dizide Rüya karakterini canlandıran Melise Şanolsun, diziye veda edecek. Peki Melisa Şenolsun Masumlar Apartmanı'ndan ayrılacak mı? Masumlar Apartmanı Rüya neden ayrılacak? İşte merak edilenler...

Melisa Şenolsun Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı Rüya neden ayrılacak?

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Aslıhan Gürbüz’ün başrollerini üstlendiği sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nda hareketli zamanlar yaşanıyor. Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’nın kadrosuna 2.sezonda dahil olmuştu. Peki Melisa Şenolsun Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor mu?

MELİSA ŞENOLSUN MASUMLAR APARTMANI'NDAN AYRILIYOR MU?

Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakterini canlandıran ünlü oyuncunun dizi macerası kısa sürdü. Masumlar Apartmanı’nın Rüya karakteri Melise Şanolsun, Masumlar Apartmanı dizisinin 57. bölümünde diziden ayrılacak.

800x420-masumlar-apartmani-ruya-kimdir-hikayesi-ne-masumlar-apartmaninin-ruyasi-melisa-senolsun-kimdir-kac-yasinda-1637062183850

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

24 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Melisa Şenolsun, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun'la kardeştir. Kariyerine ise 2015 senesinde Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başlamıştır. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalışmıştır. Netflix'te yayınlanan Atiye dizisinde ve pek çok başka projede de rol almıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanunsuz Topraklar dizisi final mi olacak?Kanunsuz Topraklar dizisi final mi olacak?
Dekoltesi olay oldu! "Sütyen mi string mi?"Dekoltesi olay oldu! "Sütyen mi string mi?"
Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."Cami çıkışı açıklama! "Hocayla konuştum..."
Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu Ezgi Mola Melisa Şenolsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fox ekranlarında yaprak dökümü! İki dizi birden final yapıyor

Fox ekranlarında yaprak dökümü! İki dizi birden final yapıyor

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Elektrik faturalarına yeni düzenleme geliyor

Elektrik faturalarına yeni düzenleme geliyor

Motorine yeni zam! Motorinin litre fiyatı 15 TL'yi geçti

Motorine yeni zam! Motorinin litre fiyatı 15 TL'yi geçti

Spermini satarak 1,25 milyon lira gelir elde ettiler!

Spermini satarak 1,25 milyon lira gelir elde ettiler!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çok sayıda kişiye tutuklama

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çok sayıda kişiye tutuklama

İlginizi Çekebilir

Öğrenince şok yaşadı! Başka bir erkeğin spermlerinin...

Öğrenince şok yaşadı! Başka bir erkeğin spermlerinin...

Açıklama Çin'den geldi! 'Yüzde 95 aşılama oranına ulaşılsa bile...'

Açıklama Çin'den geldi! 'Yüzde 95 aşılama oranına ulaşılsa bile...'

Canlı yayında muhabir kovulunca spiker donup kaldı

Canlı yayında muhabir kovulunca spiker donup kaldı

Futboldan örnek verdi! Bomba Hadise yorumu

Futboldan örnek verdi! Bomba Hadise yorumu

Boşanma adımı iddiası! Açıklama geldi

Boşanma adımı iddiası! Açıklama geldi

Çocukken vücut geliştirme bağımlısıydı! Son hali şoke etti

Çocukken vücut geliştirme bağımlısıydı! Son hali şoke etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.