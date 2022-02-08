Melisa Şenolsun Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı Rüya neden ayrılacak?

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Aslıhan Gürbüz’ün başrollerini üstlendiği sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nda hareketli zamanlar yaşanıyor. Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’nın kadrosuna 2.sezonda dahil olmuştu. Peki Melisa Şenolsun Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor mu?

MELİSA ŞENOLSUN MASUMLAR APARTMANI'NDAN AYRILIYOR MU?

Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakterini canlandıran ünlü oyuncunun dizi macerası kısa sürdü. Masumlar Apartmanı’nın Rüya karakteri Melise Şanolsun, Masumlar Apartmanı dizisinin 57. bölümünde diziden ayrılacak.

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

24 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Melisa Şenolsun, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun'la kardeştir. Kariyerine ise 2015 senesinde Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başlamıştır. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalışmıştır. Netflix'te yayınlanan Atiye dizisinde ve pek çok başka projede de rol almıştır.



