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Melisa Şenolsun sütyensiz pozuyla olay oldu! "Hiç yakışmadı"

06.05.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun sosyal medya pozlarıyla dikkat çekti. Yeşil bluzunun altına sütyen giymeyen oyuncunun pozları takipçilerini ikiye böldü. Kimi ünlü oyuncunun sütyen giymemesini eleştirdi kimi ise pozları çok beğendi.

Melisa Şenolsun sütyensiz pozuyla olay oldu! "Hiç yakışmadı"

Son olarak TRT1 ekranında yayınlanmakta olan Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakteri ile ekranda olan Melisa Şenolsun, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu yine iddialı bir pozunu paylaştı.

Melisa Şenolsun "O zaman dans!!! Renk" notuyla sokakta çekilen pozlarına sayfasında yer verdi.

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Oyuncu yeşil bluzunun içine sütyen giymemesiyle dikkat çekti. Göğüs uçları belli olan oyuncunun iddialı pozu takipçilerini ikiye böldü. Melisa Şenolsun'un bu pozlarını iddialı bulanlar da vardı yakıştıramayanlar da...

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İşte Melisa Şenolsun'a gelen yorumlardan bazıları:

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  • Az kıyafet cok huzur
  • Yine hayran kaldık
  • Ya hiç yakışmıyor senin gibi bir oyuncuya takipten çıkıyorum yazık
  • Kadının göğsünden size ne?
  • Çok güzelsin
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Anahtar Kelimeler:
Melisa Şenolsun
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