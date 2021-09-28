Melisa Şenolsun ve Ebru Şahin arasındaki ilişkiyi duyan şaşıp kalıyor!

Melisa Şenolsun, 2017 yılında vizyona giren 'Babam' filminde ilk sinema deneyimini yaşamıştı. Başrol oyuncusu olarak yer alan Melisa Şenolsun'un, filmdeki rol arkadaşı da, son dönemin en gözde isimlerinden biri olan Ebru Şahin'di. İşte ikilinin sevenlerini şaşkına çeviren o görüntüler...

Ebru Şahin, Babam filminde, fabrikada dışlanan ve aile baskısı gördüğü için okuyamayan Nilüfer karakterine hayat veriyordu. Şahin, filmde yardımcı oyuncu olarak görev almıştı.

Melisa Şenolsun, Ebru Şahin'in canlandırdığı Nilüfer karakterine yurt dışına kaçması için yardım eden 'Feride' isimli bir öğretmeni oynuyordu.

Şimdilerde Türkiye'nin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Melisa Şenolsun ve Ebru Şahin'in yıllar önceki görüntüleri, görenleri şaşırttı.

Melisa Şenolsun ve Ebru Şahin, Instagram'da birbirlerini takip etmiyorlar.

BABAM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yusuf Tunalı, ''Tunalı Sardalya" adındaki balık konserve fabrikasını batmaktan kurtarmaya çalışırken, eşini kaybeder. Zihinsel engelli oğlu Arif'le yapayalnız kalan Yusuf Tunalı, oğluyla yeterince ilgilenemez. Tam o sırada fabrikada işe ihtiyacı olan Feride, Yusuf Tunalı'nın hayatına girer ve ona yeni kapılar açar.





