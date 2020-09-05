Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen’in kaçış planı işe yaramadı

Geçtiğimiz ay Melisa Şenolsun ile Tuba Büyüküstün’ün eski sevgilisi Umut Evirgen’in aşk yaşadığı yönündeki haberler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aşkları tam gaz devam eden Şenolsun ile Evirgen önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

KAÇIŞ PLANI ETKİLİ OLMADI

Sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğraflarını paylaşan sevgililer, önceki gün basından köşe bucak kaçtılar. Evirgen, sevgilisi Melisa Şenolsun ile birlikte Nişantaşı’nda bulunan bir AVM’de bulunan oto park görevlilerine teslim ettiği araçlarını dört saat sonra aldı.

Tek başına oto park görevlilerinden aracını teslim alan Umut Evirgen, kendisini 200 metre ilerde bekleyen sevgilisi Melisa Şenolsun ile buluştu. Basına yakalanmamak için böyle bir kaçış yolunu deneyen oyuncu, sevgilisinin aracına binerken objektiflere takılmaktan kurtulamadı.

