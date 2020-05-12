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Melisa Sözen’den Aslı Enver'e 'anne terliği' göndermesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 13:57 | Son Güncelleme

Oyuncu Melisa Sözen, meslektaşı ve yakın dostu Aslı Enver'in doğum gününü eski yıllara ait bir fotoğrafla kutladı ve Sözen bu karenin altına yazdığı satırlarla hem takipçilerini hem de Aslı Enver'i gülümsetti.

Melisa Sözen’den Aslı Enver'e 'anne terliği' göndermesi

Bundan iki gün önce 36 yaşına giren Aslı Enver, corona virüsü salgınından dolayı yeni yaşını mütevazi bir şekilde kutladı. Yakın dostlarından gelen tebrikleri sosyal medya sayfasına taşıyan Aslı Enver’in yeni yaşını kutlayanlardan biri de yakın dostu ve meslektaşı Melisa Sözen oldu. Yıllar önce çekilmiş bir mezuniyet fotoğrafını hesabından paylaşan Sözen, arkadaşı Aslı Enver’in kendisi için ne ifade ettiğini satırlarına taşırken Enver için şu ifadeleri kullandı:

melisa-sozen

“Ne fırtınalar ne dramlar barındıran ergen bünyelerimizi sakinleştiren, sayısız girdiğim diyetlerde açlığa yenik düşüp sinirden titreye titreye gezerken gözleriyle bana şöyle bir çekidüzen veren ( şimdi fark ediyorum bir tek “falsolu anne terliğin” yokmuş), canım Aslı Enver iyi ki doğdun! Birlikte büyümüş olmak ne güzel. İnsanın ruhunu huzurla kaplıyorsun hep! Seni çok seviyorum”

melisa-asli-instagram

ASLI’DAN YANIT GELDİ

Yakın arkadaşının yazdığı bu keyifli ve samimi satırları yanıtsız bırakmayan Aslı Enver, Melisa Sözen’in yaptığı ‘anne terliği’ göndermesine atıfta bulundu ve şu yanıtı verdi: “Yaa Melisa! sınırlarımı zorlarsan terlik de çıkıyor, seni çok seviyorum”

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