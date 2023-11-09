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  4. Melisa Sözen'i görenler tanıyamadı! Saçlarını kısacık kestirdi

Melisa Sözen'i görenler tanıyamadı! Saçlarını kısacık kestirdi

09.11.2023 07:03 | Son Güncelleme:
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Son olarak dijital bir platformda yayınlanan 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Melisa Sözen imaj değişikliğiyle şaşırttı. Saçlarını kısacık kestiren oyuncuya "Eskiye dön" yorumları yağdı.

Melisa Sözen'i görenler tanıyamadı! Saçlarını kısacık kestirdi

Daha önce 'Çemberimde Gül Oya', 'Bir Bulut Olsam', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Kırmızı Oda' gibi dizilerde rol alan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Melisa Sözen son olarak Netflix projesinde yer almıştı.

Harun Tekin ile birlikte olan ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya dikkat çeken Melisa Sözen imajıyla adından söz ettirdi.

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Son olarak dijital bir platformda yayınlanan 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Melisa Sözen saçlarını kısacık kestirdi.

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Melisa Sözen'in yeni imajını görenler ikiye bölündü. Kimi güzel oyuncuya "Eskiye dön" derken kimi de "Çok yakışmış bambaşka biri olmuşsun" dedi. Pınar Deniz ve Ezgi Moa gibi ünlü isimler de Sözen'i çok beğendi.

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Melisa Sözen anne

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