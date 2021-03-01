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Melisa Sözen o soruya cevap vermek istemedi: Bu konulara girmeyelim

01.03.2021 14:30 | Son Güncelleme:
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Melisa Sözen o soruya cevap vermek istemedi: Bu konulara girmeyelim

Geçtiğimiz gün Cihangir'de gazetecilerle karşılaşan Melisa Sözen, evlilik sorularına yanıt vermek istemedi.

Melisa Sözen geçtiğimiz gün Cihangir'deydi. Hem yürüyüş yaptığını hem de alışverişe çıktığını belirten oyuncu, ayaküstü magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

FRANSIZCA ÖĞRENİYOR

Şu an için gündemde olan bir projesinin olmadığını belirten Sözen, "Ama gelip giden senaryolar var. O boşlukta Fransızcamı biraz daha iyi seviyeye getirmek için online ders almaya başladım. Bu yaşta bile öğrenci gibiyim ufak çocuklarla ders görüyorum" dedi. Yapımcıların Sosyal medyada takipçileri fazla olan oyunculara teklif götürdüğü iddialarının sorulması üzerine güzel oyuncu, "Hiç öyle bir olayla karşılaşmadım. Böyle bir olay olduğunu da sektörde inanın bilmiyorum" yanıtını verdi.

EVLİLİK SORUSUNDAN KAÇTI

Gecce'de yer alan habere göre, Melisa Sözen konu evliliğe gelince ise konuşmaktan kaçındı. Harun Tekin'le uzun süredir aşk yaşayan güzel oyuncu, 'Parmağında yüzük yok' sorularını "Bu konulara girmeyelim" diyerek yanıtsız bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Harun Tekin, Melisa Sözen,
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