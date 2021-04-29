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Melisa Sözen ve sevgilisi Harun Tekin koronavirüsü atlattı: Sağ salim geride bıraktık

29.04.2021 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Alya karakteriyle büyük beğeni toplayan Melisa Sözen'in müzisyen sevgilisi Harun Tekin ile birlikte koronavirüse yakalandıklarını ve hastalığı geçirdikleri ortaya çıktı. Instagram'dan paylaşım yapan Sözen, “Covid-19’u sağ salim geride bıraktık” dedi.

Melisa Sözen ve sevgilisi Harun Tekin koronavirüsü atlattı: Sağ salim geride bıraktık

Ünlü oyuncu Melisa Sözen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüsü atlattıklarını duyurdu. Uzun zamandır Mor Ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin ile birlikte olan Melisa Sözen, son olarak Kırmızı Oda dizisinde rol almıştı.

Ünlü oyuncu, sevgilisi ile birlikte bir fotoğrafını paylaşarak "Bu fotoğrafta görmüş olduğunuz ikili Covid’i sağ salim geride bıraktı. Canımız doktorumuz @hasmetpamuk başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ederiz. Tüm hastalara acil şifalar diliyor ve bu günleri geride bırakmayı dört gözle bekliyoruz " ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Harun Tekin Melisa Sözen
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