Melisa Sözen ve sevgilisi Harun Tekin koronavirüsü atlattı: Sağ salim geride bıraktık

Ünlü oyuncu Melisa Sözen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüsü atlattıklarını duyurdu. Uzun zamandır Mor Ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin ile birlikte olan Melisa Sözen, son olarak Kırmızı Oda dizisinde rol almıştı.

Ünlü oyuncu, sevgilisi ile birlikte bir fotoğrafını paylaşarak "Bu fotoğrafta görmüş olduğunuz ikili Covid’i sağ salim geride bıraktı. Canımız doktorumuz @hasmetpamuk başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ederiz. Tüm hastalara acil şifalar diliyor ve bu günleri geride bırakmayı dört gözle bekliyoruz " ifadelerini kullandı.





