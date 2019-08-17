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Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 09:55 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Meltem Cumbul, İstanbul-İzmir otoyolunu öven şarkıcı Demet Akalın'a "Asgari ücret 2 bin TL o yol 500 TL" diyerek tepki gösterdi.

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ve geçiş ücretinin 256 TL olduğu İstanbul-İzmir otoyolundan geçti. Şarkıcı, yoldan bir fotoğraf paylaşarak çok beğendiğini söyleyince Erdoğan arayarak teşekkür etti. Akalın'a destek mesajlarının yanı sıra bir çok eleştiri geldi. Akalın'a son olarak bir tepki de sanatçı Meltem Cumbul'dan geldi.

"O YOL 150 BİN TL OLSA BİR DAHA GEÇ BAKALIM"

Meltem Cumbul, "2 saatte dünya yol geldin. Dümdüz yol! Pahalı dendi de İtalya'da otobanlar adım başı para sadece bilginize" diyen Demet Akalın'ı şu sözlerle eleştirdi: "Demet Akalın, asgari ücret 2 bin TL, o yol 500 TL... Senin gelirin 600 bin TL diyelim, o yol sana 150 bin TL olsun ve bir daha geç bakalım, pahalı mı, değil mi?"

SAVCILARA ÇAĞRI YAPMIŞTI

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, ise İstanbul-İzmir Otoyolu'nu 2 saatte geçtiğini söyleyen şarkıcı Demet Akalın'ın yasal hız sınırını aştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılması için savcılara çağrı yapmıştı.

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