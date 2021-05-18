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Meltem Miraloğlu'na servet değerinde vasiyet

18.05.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Hayat Devam Ediyor' isimli dizideki çocuk gelin rolü ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu’nun, 82 yaşındaki Amerikalı eşi Patrick'ten kendisine kalacak olan miras ortaya çıktı.

Meltem Miraloğlu'na servet değerinde vasiyet

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay Magazin Masası’ndaki bugünkü yazısında, Meltem Miraloğlu’nun ABD’li kocasına vasiyet karşılığı döndüğünü ve Miraloğlu’na kalacak dudak uçuklatan mirası yazdı.

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“Karı koca arasındaki geçimsizlik tam bu noktada başlıyordu. Patrick, bir türlü Green Card için başvuru yapmayınca, Meltem de evde sürekli kavga çıkarıyordu. Ayrıca Meltem sürekli Hollywood’a gitmek istediğini söylüyor ve ‘Amerika’da star olacağım’ diyordu. Tabii bu istekler Patrick’i çileden çıkarıyordu.

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En sonunda Patrick çok sinirlenince, boşanmak istemişti ve eyalette boşandıkları bile konuşulmuştu ki Patrick’in yine son anda vazgeçtiğini ve boşandım diyerek etrafına yalan söylediğini öğrendik. Patrick, geçen bu iki yılda çok defa Meltem Miraloğlu’nu evden kovdu ve Meltem bir sırt çantası ile yollarda perişan halde görüldü.

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Patrick, Meltem’in tekrar eve dönmesi için ona bu sefer kırmızı renkte son model bir araba aldı. Sadece araba ile dönmeyen Meltem, 82 yaşındaki ABD’li kocasına vasiyet yazdırdı.

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Patrick, öldükten sonra tüm mal varlığını Meltem Miraloğlu’na bıraktı. Kimin önce öleceğini Allah bilir ama Patric’in ölümünden sonra Meltem Miraloğlu’na oturdukları lüks villa, değeri çok yüksek olan iki ayrı ev, yine değeri çok yüksek olan iki ayrı spor araba, otobüs büyüklüğünde bir lüks karavan, lüks bir yat, bankada yüklü miktarda para kalacak. 60a3892266a97c112506f62c

Ayrıca Patrick çiftçi bir aileden geldiği için, Meltem’e kalacaklar listesinde sayısı net olarak bilinmeyen ama değeri çok yüksek olduğu söylenen arsalar da var" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne güzel bir sistem açlıktan nefesi kokan bir kadın dedesi yaşındaki adamın yatağına giriyor serveti için adına aşk diyor burdan yaşlı hatta çok yaşlı olup aşk arayanlara selam olsun ben aşk adamıyım ama zenginlerse fakirse canı cehennme ????????????????????????????şaka şaka ben evli mutlu cocukluyum????
demek ki dizideki hayalı gerçek oldu yaşlı adamlardan hoşlandıgı belidi iyi paraya bedenini satmış helal olsun zaten bu yaşda yaşlı adamlşar evlenince parası için evlenilir helal sana kızzzz

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