Meltem Miraloğlu'nun Onur Akay'a açtığı tazminat davası reddedildi!

Hayat Devam Ediyor dizisinin ardından yıldızı parlayan ve daha sonra ABD'ye yerleşip kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli bir Amerikalı ile evlenen ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu, 2019 yılından bu yana kendisi hakkında köşe yazıları yazan ve magazin programlarında evliliği hakkında çeşitli açıklamalar yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'a, 50 bin dolarlık tazminat davası açmıştı.

Mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere davacı Meltem Miraloğlu'nun Onur Akay'a açtığı davayı ilk duruşmada reddetti.

