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Meltem Miraloğlu'nun yeni işi şaşırttı! Kocasının üzerine...

01.06.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’deki olaylı evliliğiyle gündem olan Meltem Miraloğlu ticarete atıldı. Eşinin üzerine şirket kuran oyuncu bambaşka bir sektöre geçti.

Meltem Miraloğlu'nun yeni işi şaşırttı! Kocasının üzerine...

Bir dönem ekranların yıldız isimlerinden olan Meltem Miraloğlu özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu birkaç yıl önce ABD'ye gidip burada kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlendi.

Patrick Grady ile yaptığı evliliğiyle gündem yaratan ünlü oyuncu, hayalindeki gibi oyunculuk yapamayınca ticarete yöneldi. Aslen Mardinli olan Meltem Miraloğlu, buradaki akrabalarının yaptığı bıttım sabunlarını ABD'ye getirtti.

İlk partisi büyük ilgi gören Meltem Miraloğlu, şimdi de eşi üzerine bir şirket kurup işleri büyütmeye karar verdi.

Meltem Miraloğlu’nun ABD’li kocasına vasiyet karşılığı döndüğü ve Miraloğlu’na kalacak dudak uçuklatan bir miras olduğu iddiaları gündem olmuştu. (Uçankuş)

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Maşallah ticari zeka fışkırıyor bu kızda. Önce sermayeye ulaştı sonra da harikulade bir yatırım yaptı. Bıttım sabunları şak şak şak şakkk... Allah akıl versin.
zaten bu ülkeyi kadın hakları kadın hakları kadın hakları diyerek kadına gazi verdiniz aileyi yıktınız erkeği kadına şiddet olarak ve erkeğin hiçbir hakkı olmadığı halde yapılan zülüm psikolojik şiddet aslında erkeğe yapıldı erkekte bunun karşılığını verdiginde ise kadına şiddet oldu neden insanlar eşit değil kadın erkek neden eşit olmuyor şimdi bir yerde her şeyi bütün gücü bir kişinin eline verirseniz o zaman ne olur iyi niyeti de suistimal eder sonuçları ne olur sonuçları lanet olsun toplumumuzda şiddet cinayetler hep bunlar olur Kadın erkek eşit olsun ayrımcılık her yerde düzen bozar

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