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Memik Yılmaz'dan sert sözler! 'Art niyetli hakem'

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
21.04.2025 16:18
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Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında dün RAMS Başakşehir ile yaptıkları maçtaki hakem kararlarını eleştirdi.

Memik Yılmaz'dan sert sözler! 'Art niyetli hakem'

Yılmaz, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Türk futbolu adına utanç dolu bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını ve hedefleri yolunda ağır yara aldıklarını belirtti.

"HAKEM TRİOSU EL ELE VERDİ"

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Mücadelelerinin ligin son düdüğü çalana kadar süreceğini ifade eden Yılmaz, Başakşehir karşısında futbolcularının ellerinden gelen her şeyi yapmalarına rağmen çalınan ve çalınmayan düdüklerle puanlarının ellerinden alındığını savundu. Yılmaz, "Başakşehir ülkemizin en güçlü takımlarından biri. Bizler de bu sezon bir hikaye yazıyoruz ve her zaman elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Yine futbolcularımızın üstün gayretiyle geçen karşılaşmada, özellikle Zorbay Küçük, VAR hakemi İspanyol Mera Escuderos ve dördüncü hakem Alpaslan Şen bizlere bir tiyatro izletti. İlk olarak bize ve tüm Türkiye'ye göre penaltı olmayan bir pozisyonda, Ogün'ün hareketine penaltı kararı verdiler. Maçın sonunda ise tüm hakem yorumcularının ve futbolseverlerin ortak görüşü 'çok net penaltı' olan pozisyonda oyunu devam ettirip yaptıkları hatanın üzerine Kozlowski'yi bir de kırmızı kartla cezalandırdılar. Kısacası bu hakem triosu el ele verdi ve skoru belirledi" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
spor Süper Lig Gaziantep Gaziantep FK futbol
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