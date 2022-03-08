YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, kadınlara karanfil dağıttı

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, kadınlara karanfil dağıttı

08.03.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, kadınlara karanfil dağıttı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi.

İnce, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Atatürk Bulvarı ile bölgede yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda bulunan kadınlara karanfil dağıtarak, günlerini kutladı.

Gezisi güzergahında bulunan iş yerlerini ziyaret ederek çalışan kadınlara da karanfil veren İnce, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerin teklifini geri çevirmedi.

İnce'ye partililer de eşlik etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu spor tesisinde yer alan işletmelerin tüm yöneticileri kadınBu spor tesisinde yer alan işletmelerin tüm yöneticileri kadın
Manisa FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladıManisa FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
Bağcılar'da mağazadaki müşterinin çantasından para çalan güvenlik görevlisi tutuklandıBağcılar'da mağazadaki müşterinin çantasından para çalan güvenlik görevlisi tutuklandı

Ankara Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:42
Sabah
07:05
Öğle
13:04
İkindi
16:19
Akşam
18:54
Yatsı
20:12
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Adeta saatli bomba: Ölümcül olabilir!

Adeta saatli bomba: Ölümcül olabilir!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Yöntemi şaşırttı! Kimse evlenmek istemeyince...

Yöntemi şaşırttı! Kimse evlenmek istemeyince...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.