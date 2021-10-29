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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Samsun'da partisinin ilçe bakanlıklarını açtı

29.10.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Samsun'da partisinin ilçe bakanlıklarını açtı

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Samsun'da partisinin Tekkeköy ve Bafra ilçe bakanlıklarını açılışını gerçekleştirdi.

Tekkeköy'de esnafı ziyaret eden İnce, buradaki gençlerle sohbet etti, öz çekim yaptı.

Partisinin Tekkeköy İlçe Başkanlığı binasını açılışını yapan İnce, daha sonra Bafra ilçesine geçti.

Burada da partisinin ilçe başkanlığının açılışını gerçekleştiren İnce, vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Cumhuriyete sahip çıkacaklarını belirten İnce, "Çünkü cumhuriyet bir isyandır, cumhuriyet bir destandır, cumhuriyet bir diriliştir, bir ayağa kalkıştır. 1699'dan 1922'ye kadar 223 sene hep kaybettik. 223 yıl sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu kötü gidişe 'dur' dedi. Savaşı kazandı, cumhuriyeti kurdu. Bu ülkeyi uygar, bağımsız, başı dik, onurlu bir ülke haline getirdiler. Bu memleket bizim. Bu cumhuriyete, bu memlekete, bu topraklara sahip çıkacağız, hep birlikte." dedi.

Gençlere yurt dışı hayali kurmamaları konusunda uyarıda bulunan İnce, yurt dışına ancak okumak için gitmelerini tavsiye ederek, döndükten sonra da memlekete hizmet etmelerini istedi.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret eden İnce, ilçe ve sanayi esnafına da "hayırlı işler" diledi.

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